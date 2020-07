Abbronzante naturale: come farlo a casa in sicurezza

Se desiderate una pelle abbronzata tutto l’anno o ancora non siete potute andare al mare per la vostra tintarella, un abbronzante naturale può essere la soluzione ideale: ecco le ricette per capire come farlo a casa in sicurezza e i vantaggi di questa scelta rispetto agli autoabbronzanti in commercio.

Gli abbronzanti fai da te, infatti, possono davvero essere migliori per diverse ragioni.

Il sole e i raggi UV possono causare danni irreversibili alla pelle in base al fototipo.

I prodotti abbronzanti commerciali possono avere un odore sgradevole e includere ingredienti potenzialmente tossici.

Gli ingredienti e la produzione di autoabbronzanti naturali non costano quasi nulla rispetto ai prodotti acquistati nei negozi.

Si sa esattamente cosa contengono le formule fatte in casa e cosa si spalma sulla pelle.

È possibile personalizzare il colore esatto modificando la ricetta in base al risultato desiderato.

Abbronzante naturale fai da te, le ricette

Vi abbiamo incuriosite? Ci sono diverse opzioni e varianti nelle ricette per lozioni autoabbronzanti homemade. Scegliete quella più adatta alla vostra pelle tra le proposte.

Lozione abbronzante a base di cacao in polvere

​La ricetta per l’autoabbronzante a base di cacao in polvere è la più semplice da realizzare. Richiede solo due ingredienti: una crema bianca inodore e cacao in polvere puro al 100%. Va bene qualsiasi tipo di cacao in polvere, purché l’etichetta indichi “puro al 100%”.

Ingredienti:

Crema idratante incolore e senza profumo

Polvere di cacao

Preparazione:

Mescolate 1/2 tazza di crema non profumata in una ciotola con 1/3 tazza di cacao in polvere puro con una forchetta. Assicuratevi di rompere eventuali grumi e insistere bene per ottenere una consistenza liscia e uniforme. Regolare la ricetta in modo che corrisponda al colore desiderato dell’abbronzatura. Fate attenzione, perché la crema apparirà più scura nella ciotola che sulla pelle. Continuate ad aggiungere cacao in polvere a poco a poco fino ad ottenere la tonalità desiderata.

Applicazione:

Applicate il preparato su tutto il corpo in modo uniforme. Si consiglia di applicarlo quotidianamente per un’abbronzatura graduale e profonda. Conservare la lozione autoabbronzante fatta in casa in un contenitore con tappo ermetico. Non dimenticate di esfoliare la pelle prima di applicare l’abbronzante.

Olio di carota autoabbronzante naturale

​Gli oli abbronzanti possono essere persino migliori delle creme, poiché sono meno a rischio “striature”. Inoltre, ci vuole meno olio per coprire tutto il corpo rispetto a una. L’olio naturale autoabbronzante è veloce da spruzzare e applicare dopo la doccia. Questa ricetta produce circa una bottiglia di olio abbronzante.

Ingredienti:

75cl di acqua

450 g di carote sbucciate (meglio se bio)

2 tazze di zucchero di canna

Preparazione:

Risciacquate le carote e tagliatele a anelli sottili. Portate l’acqua a ebollizione. Aggiungete le carote tagliate a fettine sottili e lo zucchero di canna. Ridurre il calore al minimo e cuocere a fuoco lento per tre ore. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare il composto. Versate il liquido attraverso un passino per eliminare i residui di carota. Infine, versate l’olio in un flacone spray.

Applicazione:

Per un’abbronzatura che duri nel tempo, applicate l’olio autoabbronzante alla carota una volta alla settimana. Assicuratevi che non restino pezzi di carota nel vostro abbronzante naturale, perché potrebbero ostruire il flacone spray. Questo prodotto biologico fatto in casa è anche un buon idratante per corpo e viso.