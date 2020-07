Fototipo della pelle: scopri qual è il tuo

Scoprire quale è il proprio fototipo della pelle è fondamentale, specialmente in estate, perché questa informazione permette di capire quanto si è a rischio durante l’esposizione al sole, quali precauzioni prendere, quale crema solare scegliere.

I vari fototipi, infatti, reagiscono in maniera diversa ai raggi: in poche parole, più il fototipo è alto, maggiore è il tempo in cui è possibile esporsi al sole prima che insorgano problemi ed effetti indesiderati, dall’eritema alle ustioni.

Come scoprire il fototipo? Gli indicatori sono il colore degli occhi, dell’incarnato e dei capelli, variabili che – per convenzione – permettono di individuare sei fototipi.

Il test per scoprire qual è il tuo fototipo della pelle

Vuoi conoscere il fototipo della tua pelle? Di seguito troverai un test a cui rispondere facilmente. Basta selezionare le proprie caratteristiche e sommare il punteggio ottenuto.

​Qual è il colore naturale della tua pelle quando non è abbronzata?

0> Rossastro, bianco

2> Bianco, color crema

4> Color crema

8> Marrone chiaro

12> Marrone scuro

16> Nero

Qual è il tuo colore naturale dei capelli?

0> Rosso, biondo chiaro

2> Biondo, marrone chiaro

4> Marrone

8> Marrone scuro

12> Marrone-nero

16> Nero

Qual è il tuo colore degli occhi?

0> Azzurro, verde chiaro, grigio chiaro

2> Sfumature di blu, verde e grigio

4> Grigio o grigiastro, marrone chiaro

8> Marrone

12> Marrone scuro

16> Nero

Quante lentiggini hai sul corpo naturalmente, quando non sei abbronzata?

0> Molte

2> Diverse

4> Alcune

8> Nessuno

Quale categoria descrive meglio il tuo patrimonio genetico?

0> Pelle molto bianca

2> Pelle chiara

4> Carnagione olivastra (mediterranea)

8> Tipologia medio orientale, indiana, asiatica, ispanico-americana

12> Tipologia africana o afroamericana

Quale frase descrive meglio cosa ti succede dopo essere stata esposta al sole per un’ora in estate?

0> Mi brucio sempre e non riesco mai ad abbronzarmi

2> Mi brucio di tanto in tanto, ma posso raggiungere una leggera abbronzatura

4> Mi brucio di tanto in tanto, ma posso abbronzarmi moderatamente

8> Non brucio mai e posso abbronzarmi facilmente

10> Mi brucio raramente e la pelle prende un’abbronzatura scura

12> Non mi brucio

Cosa descrive meglio la tua capacità di abbronzarti?

0> Non riesco mai ad abbronzarmi

2> Posso abbronzarmi

4> Posso avere un’abbronzatura moderata

8> Posso avere un’abbronzatura scura

Punteggio e risultato

Sommate i punti delle sette risposte per determinare il punteggio totale e scoprire a quale tipo di pelle corrisponde la vostra.

0-7 FOTOTIPO I Molto sensibile alla luce solare. Deve utilizzare una protezione estrema.

8-21 FOTOTIPO II Sensibile alla luce solare. Deve utilizzare sempre una protezione alta.

22-42 FOTOTIPO III La sensibilità alla luce solare è normale. Può utilizzare una protezione medio-alta nei primi giorni di esposizione al sole e diminuire gradatamente con i giorni fino a una protezione leggera.

43-68 FOTOTIPO IV La pelle può tollerare la luce solare. Può utilizzare una protezione media nei primi giorni di esposizione al sole e diminuire gradatamente con i giorni fino a una protezione leggera.

69-84 FOTOTIPO V Pelle scura, altamente tollerante. Di solito è sufficiente una protezione bassa.

+85 FOTOTIPO VI Pelle scura, con tolleranza molto alta. Di solito è sufficiente una protezione bassa.

Per tutte le tipologie, quindi, vale il consiglio di utilizzare sempre una protezione solare, seppur di gradazione diversa, e di evitare esposizioni nelle ore più calde della giornata.