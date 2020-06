Avete i capelli ricci e non sapete come gestirli al mare o in piscina? Le acconciature da spiaggia servono per essere sempre in ordine, per indossare gli accessori dell’estate, per proteggere i capelli da sole, vento, salsedine. Insomma sia che abbiate capelli lunghi, medi o corti, lisci o ricci queste idee semplici da realizzare vi aiuteranno a gestire i capelli e non soffrire troppo il caldo.

Pratiche ed estrose, mixano la comodità alla bellezza in ogni loro proposta, dalle più semplici alle più articolate. I capelli lunghi, ovviamente, si prestano a tantissime soluzioni diverse, mentre per quelli medi bisogna giocare un po’ con estro e fantasia. I capelli ricci, poi, così difficili da gestire, grazie alle acconciature potranno contrastare più facilmente l’inevitabile effetto crespo.

Le acconciature da spiaggia, naturalmente, devono essere facili da realizzare, mentre gli accessori devono essere smart e colorati. Insomma, sebbene sia necessario presentarsi in ogni occasione al meglio, il look da spiaggia – hairstyle compreso – non può essere quello di un matrimonio. Riservate, quindi , intrecci complessi, perle e brillantini alle vostre serate estive, e puntate sulla freschezza e sulla praticità.

Doverosa, of course, una premessa: in estate, soprattutto in spiaggia o a bordo piscina, la cura dei capelli deve essere costante e adeguata. Il sole, il vento, la salsedine e il cloro, infatti, rischiano altrimenti di rovinare le chiome. Utilizzate prodotti protettivi ad hoc e, proprio come fate con la crema solare, dopo il bagno e la doccia passateli nuovamente sulle lunghezze, affinché restino idratate e al sicuro dagli agenti atmosferici.

Acconciature da spiaggia

Grintose, romantiche o easy, scegliete tra le nostre proposte di tendenza le acconciature da spiaggia per capelli lunghi, medi e ricci.