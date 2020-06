Fasce per capelli mare e piscina: quale scegliere

Sole, vento e sabbia sono grandi nemici dei capelli, capaci come sono di renderli secchi e ribelli: le fasce per capelli, da indossare al mare e in piscina (ma anche in città, of course…) sono alleate indispensabili per salvaguardare luminosità e salute della propria chioma.

Si possono scegliere in colori e fantasie da abbinare al costume da bagno, intero o bikini, e in questa estate 2020 anche alla mascherina anti-Covid. Non solo, una fascia per capelli può essere trasformata anche in un accessorio da sfoggiare in occasione di un party o per un aperitivo tra amici oltre che in outfit per allenarsi in casa o in palestra.

Difficile che la mente non corra alle star più celebri degli anni ’60 pensando a una fascia tra i capelli: una su tutte? La bellissima Brigitte Bardot, che la utilizzava spesso di un colore scuro per mettere ancora più in risalto il biondo dei suoi capelli.

Come portare la fasce per capelli

Diversi i modi di indossare una fascia al mare o in piscina: può essere portata sia con i capelli sciolti sia con i capelli raccolti, con un bun alto o basso, magari cotonando parte della capigliatura sulla nuca per accentuare un look d’ispirazione vintage. Perfetta anche con code di cavallo, trecce o chignon morbidi.

Con i capelli lunghi è inoltre sempre preferibile indossare una fascia larga posizionata sopra le orecchie.

Con i capelli corti o con una frangia è invece consigliata una fascia più stretta dietro alle orecchie.

La fascia per capelli non rovina la chioma, ma si dovranno prediligere le fasce non troppo strette, dovranno essere utilizzate sporadicamente e non per un giorno intero, poiché potrebbero irritare il cuoio capelluto.

Le proposte sul mercato sono davvero tantissime, sia per quanto riguarda le nuance che i pattern a disposizione e l’offerta online non è da meno. Ecco le nostre preferite da acquistare su Amazon.

Fasce per capelli: quale scegliere su Amazon

La più economica URAQT Fascia per Capelli Ideale per uno stile sportivo 9 € su Amazon Pro Morbida e resistente

Allungabile

Protegge i capelli Contro Nessuno

Criss Cross annodato in tinta unita, realizzato in lino, cotone e fibre di spandex. Facili da indossare, ciascuna rigida con un elastico resistente, elastiche ed estensibili, in grado di riparare bene i capelli e non danneggiare i capelli. Taglia unica con elastico, quindi può essere allungato per adattarsi alla maggior parte delle donne per proteggere i capelli.

La nostra scelta VBIGER Fascia per Capelli Ideale per l'allenamento 13 € su Amazon Pro Fibbia elastica e regolabile

Reversibile Contro Nessuno

Fascia per capelli elastica, traspirante e confortevole, elegante. Si può regolare la lunghezza della fascia per capelli come preferisci. Realizzato con filo per cucire fine in diversi colori e stili. Adatta per attività all’aperto, al mare e in piscina, ed esercizi al chiuso, come corsa, arrampicata, ciclismo, yoga, basket.

Il miglior rapporto qualità/prezzo DRESHOW Fasce per Capelli Ideale per uno stile vintage 15 € su Amazon Pro In tessuto morbido

Traspiranti Contro Nessuno

Fasce a turbante da indossare per outfit di tutti i giorni, dall’allure vintage, e per allenarsi, fare jogging, andare in bicicletta o al mare e in piscina. Il tessuto di cotone assicurerà la traspirazione del sudore. Una confezione contiene 6 pezzi.

Il prodotto top SERWOO Fascia per Capelli Ideale per il mare 14 € su Amazon Pro In tessuto

Morbido e comodo

Allungabili Contro Nessuno

Fasce vintage con elastico a turbante. Ogni pacchetto include 3 pezzi di fasce per capelli in tre colori, nero, bianco e rosso a stampa Paisley. Ideale per soddisfare diverse esigenze, da outfit per tutto il giorno allo sport fino ai viaggi.

Il prodotto dal Giappone Casualbox Bandana Ideale contro il vento 19 € su Amazon Pro Assorbe il sudore e l'umidità

Allungabile Contro Nessuno

Fascia per capelli progettata e realizzata nella sede di Osaka, in Giappone. In rayon, un materiale semi-sintetico più biodegradabile e rispettoso dell’ambiente rispetto al nylon. Disponibile in una grande varietà di colori e fantasie. Copertura completa della parte superiore della testa.