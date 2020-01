Le acconciature sposa 2020 per capelli corti sono ideali per chi ha sempre prediletto bob e pixie, undercut e tagli alla maschietta, e non ha nessuna intenzione di farsi crescere i capelli solo per il matrimonio. Naturalmente, le acconciature da sposa per chi ha i capelli lunghi sono molto più versatili e prevedono trecce e chignon che chi non sfrutta le lunghezze non potrà mai realizzare.

Sono, tuttavia, tantissime le soluzioni per chi ama vedersi con i capelli corti e sceglie la praticità anche per il giorno più bello.

Grazie ai tantissimi accessori di tendenza e alla fantasia dell’hairstyle di fiducia, si potranno realizzare acconciature sposa 2020 per capelli corti sensuali e accattivanti, da abbinare ovviamente allo stile delle nozze e del vestito da sposa. Tra l’altro il taglio di capelli corti permette proprio di valorizzare colli, scollature, gioielli e soprattutto di mettere in risalto il volto della protagonista della giornata. Ma esistono soluzioni anche per chi non vuole rinunciare al classico velo. Ecco le più belle.

5 acconciature sposa 2020 per capelli corti