Non si è qualificato per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro, che dopo essersi posizionato solo 14esimo al Festival di Sanremo, gareggiava al concorso canoro per San Marino con la sua Stripper. In una tutina di pizzo nero trasparente e in sella a un toro meccanico, il cantante è apparso sul palco del Pala Olimpico di Torino, cercando di aggiudicarsi la partecipazione alla serata del 14 maggio.

Achille ce l’ha messa tutta: ha preso il simbolo della città che ospita l’evento e l’ha fatto montare sul palco. Poi ci è salito sopra per cantare l’amore tra uno spogliarellista e una donna cowboy. Il brano e l’esibizione però – un viaggio di citazioni tra Beatles, Britney Spears e Caterina Caselli, oltre che un inno all’amore libero – non sono bastati per passare il turno e convincere giuria e televoto.

Hanno preferito, invece, Belgio (Jérémie Makiese con Miss You), Repubblica Ceca (We Are Domi con Lights Off), Azerbaijan (Nadir Rustamli con Fade To Black), Polonia (Ochman con River), Finlandia (The Rasmus con Jezebel), Estonia (Stefan con Hope), Australia (Sheldon Riley con Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con Hold Me Closer), Romania (WRS con Llámame) e Serbia (Konstrakta con In Corpore Sano).

Prima di salire sul toro, Achille Lauro ha ripetuto un gesto già visto a Sanremo: si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca. Tra le vampate di fuoco il performer romano ha scatenato il pubblico e i fan sui social, che hanno reagito con polemiche alla sua eliminazione.

Su Instagram, Lauro ha condiviso un post in cui salutava e ringraziava: “Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo“.