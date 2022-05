Un collegamento importante quello avvenuto durante il TG1 di Francesco Giorgino l’11 maggio 2022. Il telegiornale è riuscito a collegarsi con Timur Miroshnychenko, commentatore dell’Eurovision Song Contest 2022 per l’Ucraina (e presentatore dell’edizione del 2017), che si trovava al lavoro direttamente da un bunker. Un rifugio difensivo in tempo di guerra.

Queste le parole dell’uomo – che dal 2007 racconta l’Eurovision agli ucraini – alla televisione pubblica italiana:

“Naturalmente non è così di lusso la situazione, è un po’ critica, però questo è un posto sicuro. Dal primo giorno dell’invasione russa le torri televisive hanno voluto proteggere le proprie trasmissioni. Le persone hanno dovuto ritirarsi nei bunker per continuare a svolgere il proprio lavoro”.

Sulla Kalush Orchestra, band rappresentante dell’Ucraina che sta riscuotendo molto successo al concorso canoro, Miroshnychenko ha commentato:

“È molto importante. Sapete, dal giorno della guerra le orchestre e i musicisti si sono trovati in una situazione difficile. La Kalush Orchestra è diventata in qualche modo un simbolo dell’Ucraina. Hanno utilizzato il palco europeo per portare in giro la nostra musica. È un grande orgoglio. Noi aspettiamo la loro vittoria, prima di quella più grande della guerra”.