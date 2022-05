Ronela Hajati è la cantante in gara all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentante dell’Albania. Si era già fatta notare per la teatralità del look sfoggiato in occasione del turquoise carpet alla Reggia di Venaria. Una creazione del brand albanese Festim Isufi, che l’ha vestita anche alla semifinale, andata in onda su Rai Uno il 10 maggio. La serata è stata aperta proprio da lei con il suo brano Sekret, anche se infine non è riuscita a qualificarsi. Non tutti hanno apprezzato l’outfit appariscente della cantante, a partire da uno dei commentatori italiani del festival: Cristiano Malgioglio.

Il cantautore, che commenta L’Eurovision per l’Italia insieme a Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi, non ha peli sulla lingua. Esuberante ed eccentrico in tutti i suoi appuntamenti televisivi, Malgioglio si è lasciato scappare una dichiarazione sull’abito della cantante albanese: “Beh per prima cosa io denuncerei lo stilista“, le sue parole.

Hajati ha indossato un body decorato da strass e cristalli sotto a una veste rosa cipria. A completare il look da vera e propria popstar: una collana dell’italiana Officina Bernardi e i capelli raccolti in una coda di cavallo. Poi, un make up argento glitterato. Ad accompagnarla sul palco, quattro ballerini a torso nudo.

Lo spezzone video della trasmissione è diventato virale in pochissimo tempo. In questo il cantante di Mi sono innamorato ma di tuo Marito è fortissimo: quando nel 2021 partecipò come concorrente al Grande Fratello Vip, internet era stato invaso da meme su di lui. E gli utenti non hanno perso l’occasione di divertirsi un’altra volta, condividendo le parole di Cristiano Malgioglio sul look dell’interprete.