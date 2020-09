Acido salicilico: benefici per la pelle e prodotti migliori

Noto per le sue proprietà anti-acne, e per questo protagonista spesso della beauty routine delle adolescenti, l’acido salicilico offre benefici per la pelle non solo giovane e impura, ma di tutti i tipi: la nostra redazione vi spiega cos’è, perché è un ingrediente fondamentale su cui fare affidamento per la cura della pelle e quali sono i prodotti migliori che lo contengono.

L’acido salicilico fa parte degli acidi che vengono utilizzati nelle formulazioni per la cura della pelle, ma è diverso da quello glicolico, lattico e mandelico. Questi ultimi, infatti, detti anche acidi della frutta, sono classificati come alfa-idrossiacidi (AHA), mentre il salicilico è un beta-idrossiacido (BHA).

AHA e BHA agiscono su diversi livelli della pelle. Gli AHA sono acidi solubili in acqua (comunemente derivati ​​dalla canna da zucchero, dal latte e dagli agrumi). Agiscono sulla superficie della pelle, dissolvendo i legami tra cellule adiacenti come quelli che tengono insieme le cellule morte dell’epidermide, aiutando il rinnovamento. L’acido BHA è, invece, solubile in olio. Agisce, quindi, sia sulla superficie che più in profondità, all’interno del poro, sciogliendo le impurità e il sebo in eccesso, prevenendo l’ostruzione.

Acido salicilico: i benefici per la pelle

L’acido salicilico è, quindi, noto per il potere di combattere l’acne, ma può fare molto di più.

Come agente cheratolitico, è in grado di:

ridurre il pH della pelle e aumenta l’idratazione;

della pelle e aumenta l’idratazione; migliorare il processo di esfoliazione della pelle ;

; contrastare la cheratosi pilare ;

; combattere l’acne e le macchie della pelle.

Tutti i tipi di pelle possono trarre questi vantaggi dall’utilizzo di acido salicilico. Il principio è particolarmente efficace sui quelli inclini alle macchie e alle impurità, in quanto aiuta a prevenire l’ostruzione dei pori e offre anche proprietà antinfiammatorie.

I prodotti migliori

L’acido salicilico è stato ampiamente utilizzato in formule di gel e trattamenti per le imperfezioni locali. Sempre più spesso, però, le sue qualità vengono sfruttare per la prevenzione e per ottenere una pelle purificata, liscia e dal colorito omogeneo.

Un detergente a base di acido salicilico, per esempio, è un ottimo alleato per la pelle a tendenza acneica, in quanto aiuta a mantenere i pori costantemente puliti, prevenendo gli sfoghi prima che si verifichino. Un siero è un’altra buona opzione, mentre per una pelle normale e mista l’ideale è inserire in routine un tonico a base d’acqua e acido salicilico o un trattamento spray.

Ecco 3 proposte per provare i benefici dell’acido salicilico sulla pelle.

Sephora Collection SAL Lozione anti imperfezioni

Ingredienti al 90% di origine naturale (l’acido salicilico deriva infatti dalla corteccia di salice, mentre gli AHA presenti da limone e arancia) per una lozione che agisce sulle imperfezioni dalla prima notte, grazie alla formula essiccante ed esfoliante. Prezzo consigliato: 19,90 euro Acquista ora

The INKEY List Detergente

Formulato con un composto di zinco per controllare l’eccesso di sebo, e con allantoina anti-irritante lenire la cute, questo detergente al 2% di acido salicilico rimuove trucco e impurità e libera la pelle da punti neri e imperfezioni. Prezzo consigliato: 11,90 euro Acquista ora

The Ordinary Peeling Solution

Una maschera dalla consistenza simile a un gel, che contiene il 30% di AHA (acidi glicolico, lattico, tartarico, citrico) e il 2% di BHA (salicilico). I primi come visto esfoliano la superficie della pelle per un aspetto più luminoso e uniforme, i secondi agiscono in profondità sui pori prevenendo le imperfezioni. Prezzo consigliato: 8,90 euro Acquista ora