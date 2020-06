Pelle asfittica: caratteristiche, rimedi e prodotti

Mousse detergente Mirtilla di La Saponaria: soffice e delicata questa mousse deterge con dolcezza anche le pelli più esigenti. Contiene acqua costituzionale di mirtillo nero, ricco i vitamine, acidi organici e antiossidanti naturali, tutte sostanze ritenute protettori per eccellenza del microcircolo capillare e un vero toccasana per la couperose. Contiene anche acido ialuronico per donare idratazione e splendore alla pelle, estratto attivo di riso venere, ricco di minerali e antiossidanti naturali e calendula.

Prezzo consigliato: 9,90 euro