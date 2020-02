La festa organizzata da Beyoncé e Jay Z in occasione degli Oscar 2020 al Chateau Marmont era super blindata, le star presenti non potevano essere fotografate, perché la serata doveva essere un momento intimo, di festa e di gioia per chi aveva vinto la statuetta. Ma lo scatto fatto dalla presentatrice polacca Kinga Rusin, subito dopo la festa, ci ha svelato che anche Adele era presente. La cantante britannica è apparsa magrissima e pare che sia dimagrita di 45 chili.

La presentatrice mostra entusiasmo per la serata, che considera quasi folle per la quantità di star presenti e rivela di non aver riconosciuto Adele in un primo momento. La linea perfetta raggiunta con tanta fatica, grazie ad una dieta mirata e ad un esercizio fisico costante, la rende molto diversa dall’immagine a cui eravamo abituati. Adele indossava un vestito con stampa animalier tempestato di cristalli, firmato Ralph & Russo, con il quale è apparsa ancora più magra. La sua dieta ha funzionato davvero e adesso tutti aspettano il suo ritorno sul palco, dopo un’assenza di cinque anni che si sta facendo troppo lunga.

La sua istruttrice di pilates Camila Goodis ha parlato della trasformazione di Adele in un’intervista a People, spiegando che la cantante non ha affrontato allenamenti particolarmente duri, ha solo cambiato stile di vita. L’allenamento, sostiene la Goodis, inizia a tavola. Già a gennaio i risultati erano stati visibili e una fan, la studentessa Meredith Noonan, aveva raccontato l’incontro con la cantante sulle pagine di US Weekly «Quando si è presentata e ha iniziato a chiederci di noi e della nostra vacanza ad Anguilla, mi sono scusata per non averla riconosciuta subito e lei ha detto: ‘Non preoccuparti, ho perso circa 45 chili’. Le abbiamo detto quanto è bella. Sembrava molto felice e rilassata, si è goduta appieno la sua vacanza!».

Visualizza questo post su Instagram Na wczorajszej prywatnej imprezie ‪Beyoncé‬ i Jaya Z rozmawiałam z Adele o... butach (Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30kg!), a ‪Jay Z‬ uczył mnie imprezowego układu tanecznego. Wiem, że brzmi to surrealistycznie. Ale posłuchajcie od początku... Tylko ok. 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu ... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez skrępowania do białego rana. Zaczęło się od rozmowy z Adele o moich szpilkach (namawiała mnie na kapcie które sama miała na nogach). Szczerze, nie poznałam jej bo jest teraz szczupła jak przecinek! Gadałyśmy zaśmiewając się do momentu kiedy powiedziała jak się nazywa...😉 Rozmowa z Adele była przepustką do miłej konwersacji z ‪Rihanną‬. A później już było totalne szaleństwo! ‪Jay Z‬ uczył mnie układu tanecznego (bezskutecznie bo skomplikowany, ale za to było śmiesznie), ‪Beyoncé‬ patrząc na mój brokatowy, świecący garnitur stwierdziła ze śmiechem że ją przyćmiłam (miała na sobie ciemnogranatową, welurową suknię), z Leo DiCaprio tańczyłam przez chwile za rękę (taka była konwencja, a ja stałam obok), otoczony wianuszkiem dziewczyn Bradley Cooper posyłał mi uśmiechy, ale chyba dlatego że jego też rozśmieszył mój taniec z Jayem Z. Klan Kardashianek (Kim, Kourtney, Khloe) bawił się we własnym gronie. ‪Kanye West‬ i ‪Travis Scott‬ wzięli udział w radosnym jam session gospodarzy. Popis na scenie dał Puff Diddy, a pod sceną parkietem zawładnęli jego synowie. Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy, kiedy z ciekawości zajrzałam do pudełka które niosła (do jedzenia była do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey był reżyser Jo Jo Rabbit - Taika Waititi, z nim rozmawiałam najdłużej, o jego filmie, który uwielbiam. Zapomniałam o paru osobach: Margot Robbie, Adriana Lima, Jessica Alba, Reese Whiterspoon‪,‬ Jeff Bezos, Timothe Chalamet, Spike Lee... Ot, takie zwykłe przyjęcie 😉. Do hotelu wróciłam ‪o 7:00‬... Un post condiviso da Kinga Rusin- Official Profile (@kingarusin) in data: 10 Feb 2020 alle ore 9:42 PST

Kinga Rusin, nel suo post rivela anche che la maggior parte delle donne aveva messo via i tacchi per calzare delle comode pantofole, tra di loro Adele, che ha cercato di convincere la presentatrice a fare altrettanto. In una festa così esclusiva tutto è permesso, basta non venga immortalato. Non ci resta che immaginare tutte le star presenti in pantofole a sbocconcellare pizza, ballando e facendo mattina, stando alle parole della Rusin.