Come consumare le noci nella dieta per fare il pieno di benessere e salute

Quante volte vi siete sentiti dire che le noci nella dieta sono importanti e che, per stare bene e garantire benessere al corpo, bisognerebbe mangiarne almeno tre al giorno? Bene, sappiate che questa affermazione non è sbagliata ma che, come per ogni cosa, è bene conoscere esattamente quello di cui si sta parlando.

Consumare questo alimento dalle mille proprietà in modo errato significa infatti non poterne beneficiare a pieno anche quando si è a dieta; le proprietà delle noci e aiutano il corpo a vivere in salute e pieno di energia.

Se anche voi siete curiosi di sapere tutto su questo alimento e su come consumare le noci a dieta, quindi, non vi resta che continuare a leggere e scoprirlo.

Le proprietà e i valori nutrizionali delle noci

Come detto, le noci, i frutti dell’albero di noce, tipicamente autunnali e dall’alto valore energetico, sono un alimento ricchissimo di proprietà.

Contengono infatti un’elevata dose di grassi buoni, soprattutto di Omega 3 e Omega 6, indispensabili per la salute del nostro apparato cardiocircolatorio, aiutano a prevenire la formazione di eventuali coaguli sanguigni e favoriscono la circolazione in generale.

Sono anche un’ottima fonte di proteine, di vitamine come la A, la E, B1, B2 e acido folico, di fibre e di antiossidanti, utili per tenere a bada i radicali liberi.

In più, consumare abitualmente le noci aiuta a ridurre lo stress che si manifesta durante l’invecchiamento, aiutando a mantenere giovane il cervello (allontanando il rischio di Alzheimer) ma anche la pelle e i capelli. L’olio di noci, infatti, è molto ricco di grassi insaturi e polinsaturi, come l’Omega 3 e l’Omega 6 che, oltre ad avere grandi proprietà antibatteriche e antivirali, svolgono un’azione antiossidante molto ampia.

Oltre a questo, l’utilizzo di questo olio aiuta a contrastare le dermatiti e la forfora. Ma non è tutto

Se inserite nella dieta le noci, queste regolano i parametri metabolici, riducendo i livelli di insulina a digiuno e dimostrandosi delle alleate per chi è affetto da da diabete di tipo 2. Essendo un alimento molto energetico, poi, è anche indicato per le donne in gravidanza, poiché i grassi polinsaturi contenuti in questo frutto favoriscono lo sviluppo corretto del sistema nervoso e degli occhi del feto.

Infine, le noci contengono melatonina, motivo per il quale sono ottime per favorire il sonno e per aiutare a dormire bene e per tutta la notte.

Noci: tipologie e varianti

Quando si parla di noci, poi, è bene specificare che ne esistono molte varianti diverse e che tutte hanno delle caratteristiche benefiche per l’organismo. Tra le varietà di noci più conosciute ci sono:

le noci Pecan , originarie dell’America settentrionale e molto ricche di antiossidanti e acidi grassi e monoinsaturi;

, originarie dell’America settentrionale e molto ricche di antiossidanti e acidi grassi e monoinsaturi; quelle di Mongongo , provenienti della Namibia e dell’Africa Sud occidentale, molto dolci e nutrienti;

, provenienti della Namibia e dell’Africa Sud occidentale, molto dolci e nutrienti; le noci del Brasile che contengono grandi quantità di selenio;

che contengono grandi quantità di selenio; le noci di Macadamia e di cocco, dolci e dalla composizione oleosa.

e di cocco, dolci e dalla composizione oleosa. le noci Kemiri (o a candela), provenienti dall’Indonesia, ricche di oli e molto usate sia in cucina che nella cosmesi;

(o a candela), provenienti dall’Indonesia, ricche di oli e molto usate sia in cucina che nella cosmesi; le noci rosse, note per il loro gheriglio rosso e per il gusto delicato e oleoso.

I benefici delle noci per la dieta di tutti i giorni

Inserendo le noci nella dieta di tutti i giorni, quindi, è possibile aiutare il corpo a garantirsi massimo benessere e un pieno di proprietà benefiche. Per esempio, se consumate regolarmente, le noci aiutano a:

tenere sotto controllo i livelli di colesterolo;

ridurre il rischio cardiovascolare;

limitare ì l’insorgenza di alcuni tumori;

tenere la pressione del sangue bassa;

tenere a basa la possibilità di ipertensione;

oltre a fornire una buona dose di minerali come calcio, ferro, fosforo e potassio e ad aiutare il fegato a disintossicarsi.

Il tutto consumando solo tre noci al giorno, magari come spezza fame o come spuntino, aggiungendole allo yogurt in una colazione salata o elaborando delle ricette con le noci durante il pasto, coprendo così con il minimo sforzo il fabbisogno quotidiano di nutrienti essenziali per l’organismo e per la nostra salute.

Le noci nella dieta: quante mangiarne?

Ma ne bastano davvero solo tre? La risposta è sì e il motivo sta anche nell’elevato potere calorico di questo alimento piccolo ma super benefico. Le noci, infatti, contengono circa 610 kcal. Consumare solo 3 noci al giorno per un totale di 15 grammi, quindi, corrisponde ad assumere circa e 100 calorie.

Oltre a garantire un buon senso di sazietà, risultando un ottimo alleato per chi deve perdere peso, è bene sapere che non bisogna esagerare nel loro consumo, perché allo stesso tempo questo potrebbe portare ad accumulare peso, con tutti problemi che questo può causare.

Controindicazioni e avvertenze

Un consumo eccessivo di noci a dieta, infatti, oltre a far aumentare il peso di chi ne abusa, può generare problemi a livello cardiocircolatorio, un vero controsenso tenendo conto che questo alimento, se consumato nelle quantità corrette, lavora a favore di questo apparato. Ma non solo.

Mangiare troppe noci può portare alla formazione di infiammazioni alla bocca o al tratto intestinale, favorendo disturbi come la diarrea. Altro fattore da tenere bene a mente, poi, riguarda la possibilità di allergie: le noci, infatti, stimolano la produzione di istamina da parte dei globuli bianchi e questo può causare reazioni allergiche e disturbi come nausea e mal di stomaco.

Ecco perché, nonostante le noci a dieta possano portare grandi benefici, è sempre bene informarsi attentamente e chiedere consiglio al proprio medico, assicurandosi così un pieno di benessere ed evitando qualsiasi tipo di effetto poco desiderato.