Quando si parla di diete, si entra in un mondo fatto di infinite possibilità, dai regimi alimentari ipocalorici a quelli iperproteici, dalle diete vegetariane a quelle chetogeniche. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti e per ogni esigenza. Se l’obiettivo, però, è quello di perdere peso e ritrovare la forma mangiando in modo equilibrato e senza troppe rinunce, ecco che ci viene in auto una strategia alimentare ad hoc, la dieta da 1500 calorie.

Un programma alimentare che permette di perdere fino a due chili (ma in alcuni caso di più) in un mese, dimagrendo in modo lento ma efficace, senza sacrifici o troppe restrizioni ma facendolo in modo sano, graduale e seguendo i principi della dieta mediterranea.

Vediamo, quindi, di cosa si tratta più nello specifico, cos’è la dieta da 1500 calorie e come si esegue.

Di quante calorie ha bisogno una persona al giorno?

Partiamo subito col dire che ogni dieta può essere efficace o meno, giusta o sbagliata, a seconda della persona che la segue. E questo dipende dal fatto che, ciascuno ha le sue peculiarità e necessità da soddisfare, così come il proprio fabbisogno calorico giornaliero.

Questo, determina la quota calorica necessaria alla persona per far sì che il suo corpo possa soddisfare le sue funzioni quotidiane, senza avere un surplus di calorie ma nemmeno una carenza. La dose di energia corretta da assumere quotidianamente e che dipende da molti fattori tra cui il sesso, l’età, lo stile di vita, ecc.

In linea generale, potremmo dire che, a seconda di quanto movimento si fa (meno di 30 minuti al giorno, dai 30 ai 60 minuti e più di 60 minuti) le chilocalorie utili all’organismo di una donna variano dalle 1800 alle 2800, mentre per un uomo dalle 2000 alle 3500.

Ma attenzione, perché ogni dose può essere eccessiva se non viene consumata nel modo corretto. Quando la quantità di calorie introdotta nel corpo è maggiore del proprio fabbisogno energetico e delle calorie bruciate, l’organismo va in accumulo. Quando le calorie giornaliere introdotte, invece, sono inferiori al a quelle accumulate o “necessarie”, succede il contrario, ovvero il dimagrimento.

Per far sì che il corpo rimanga in salute, evitando che si accumulino grassi e calorie in eccesso, quindi, è importante prestare attenzione alla quota calorica consumata, di modo che non ecceda a quella del proprio fabbisogno o che al massimo lo equipari.

Gli obiettivi di una dieta a 1500 calorie al giorno

Scopo della dieta da 1500 calorie, quindi, è quella di riportare il corpo a una situazione di equilibrio e di salute, riducendo la quantità calorica consumata per poter permette all’organismo di consumare ciò che ha accumulato e che è in eccesso, riportandolo al suo peso forma.

La dieta ideale per dimagrire e per mantenersi in forma in modo graduale e salutare, imparando a scegliere gli alimenti più completi da un punto di vista nutritivo e che permettano di restare in salute in modo equilibrato e sano, senza rinunce eccessive.

Una dieta che, quindi, ha come obiettivo il dimagrimento del corpo grazie alla riduzione calorica quotidiana e il mantenimento del peso raggiunto, evitando il classico effetto yo-yo tipico di molti regimi alimentari e che consenta di non obbligare il corpo a inutili restrizioni o carenze alimentari.

Quello che viene fatto è ridurre la quantità di zuccheri ingeriti che, oltre a far accumulare calorie, aumentano la glicemia nel sangue, favorendo uno stato di infiammazione nel corpo che è poi la causa di moltissime patologie anche gravi e che, quindi, che sarebbe meglio evitare.

Un esempio di menu settimanale

Come detto, quindi, nella dieta 1500 calorie viene ridotta la quantità di zuccheri assunti durante la giornata, ma non solo. Altro tassello importante di questo regime alimentare volto al benessere, è la limitazione dei condimenti utilizzati per le varie pietanze (cosa che, tra l’altro, è tipica della piramide alimentare mediterranea in cui c’è molto poco spazio per i grassi). Ottimo l’olio di oliva a crudo e l’utilizzo limitato del sale, a cui vanno invece preferite le spezie.

Due piccoli “sacrifici” che oltre a fare bene alla salute in generale, aiutano anche a sentire meglio i sapori degli alimenti al naturale, diventando più consapevoli di ciò che si mangia.

La dieta delle 1500 calorie, poi, prevede che si facciano 5 pasti al giorno: colazione, dolce o salata, spuntino, pranzo, merenda e cena, con un piatto di pasta o riso e un secondo proteico nei due pasti principali e di un frutto per gli spuntini. Il tutto seguendo uno schema calorico simile a questo:

colazione di 300 calorie circa;

pranzo di 400 calorie circa;

cena di 600 calorie circa;

spuntini circa 100 calorie l’uno.

Ecco, quindi, un esempio di menù per chi voglia capire meglio come si sviluppa la dieta 1500 calorie.

Lunedì

Colazione: pancake con yogurt bianco, mirtilli e mandorle.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: pasta integrale con carciofi , lonza agli aromi con finocchi.

Spuntino: un frutto.

Cena: lenticchie e bieta con pane integrale .

Martedì

Colazione: tè verde con fette biscottate integrali e marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: insalata di farro con verdure e feta.

Spuntino: un frutto.

Cena: polpo in insalata con patate lesse con prezzemolo.

Mercoledì

Colazione: yogurt magro con frutti rossi e frutta secca.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: salmone fresco con riso nero e verdurine in padella.

Spuntino: un frutto.

Cena: ceci al pomodoro e pane integrale.

Giovedì

Colazione: latte vegetale con fette di pane tostato e marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: fesa di tacchino con spinaci e pane integrale

Spuntino: un frutto.

Cena: pasta e fagioli, insalata mista.

Venerdì

Colazione: yogurt magro con frutti rossi e frutta secca.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: riso allo zafferano con zucchine, merluzzo con carote alla julienne.

Spuntino: un frutto.

Cena: uova sode, spinacino fresco e guacamole, pane integrale

Sabato

Colazione: pancake con yogurt bianco, mirtilli e mandorle.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: pasta integrale con tonno e pomodorini.

Spuntino: un frutto.

Cena: minestra di verdure e riso.

Domenica

Colazione: tè verde con fette biscottate integrali e marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: merluzzo in padella con verdure cotte e crude e pane integrale.

Spuntino: un frutto.

Cena: pizza con le verdure.

Ovviamente prestando attenzione alle dosi e ai condimenti come già descritto e avendo cura di bere molto e di praticare un’attività fisica regolare e moderata.

1500 calorie al giorno: controindicazioni ed effetti collaterali

Una dieta che, se seguita in modo corretto, nei tempi e nei modi stabiliti con il proprio medico e/o nutrizionista e senza darsi al fai da te sfrenato, è molto utile per perdere peso in modo graduale e salutare ed evitare che il corpo, una volta terminata la dieta riprende ai chili persi subendo l’effetto yo yo già citato.

Se ben strutturata ed eseguita non ci sono particolari controindicazioni, poiché una dieta da 1500 calorie non causa disturbi o carenze nutritive, assicurando un’alimentazione sana a chi la segue. Purché, appunto, non la si prenda come dieta ordinaria da seguire ogni giorno anche dopo aver raggiunto l’obiettivo di dimagrimento prefissato.

Il segreto, quindi, come per ogni cosa è l’equilibrio e l’agire con coscienza e consapevolezza, prendendosi cura di sé e del proprio corpo in modo salutare e privo di rischi.