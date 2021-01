Cosa sono i babylights e come scegliere la tonalità giusta

In cerca della schiaritura per capelli perfetta per noi, ne sentiamo sempre più spesso parlare: ma cosa sono i babylights e come si scegliere la tonalità giusta per il proprio sottotono della pelle?

Le tendenze degli ultimi anni in fatto di colore capelli possono ascriversi a due grandi tipologie contrapposte. Una che punta a stupire, con colorazioni vivaci ed effetti anni Novanta, simili alle mechès classiche. Un’altra che tende alla conservazione delle nuance base e a un effetto il più naturale possibile.

I babylights fanno parte di quest’ultima categoria, e sono un trend inarrestabile, per questo la nostra redazione vuole fare chiarezza sull’argomento con una breve – ma essenziale – guida.

Cosa sono i babylights

I babylights sono letteralmente dei piccoli colpi di sole. Si tratta di riflessi biondi molto delicati, creati utilizzando una tecnica di colore molto fine che imita la tonalità chiara raggiunta dai capelli quando sono naturalmente schiariti al sole (come dopo un’estate trascorsa in spiaggia).

Una delle sue principali caratteristiche è che la tecnica funziona bene su qualsiasi colore di capelli e su qualsiasi lunghezza, dai tagli corti a quelli lunghi.

In generale, si tratta di un’idea perfetta se si vuole illuminare il viso, schiarendo la chioma e cambiando stile di capelli, ma in maniera non troppo drastica. I babylights sono molto naturali, sottili e, soprattutto, richiedono pochissima manutenzione. Regalano un aspetto nuovo, più fresco, fanno apparire i capelli sani e brillanti.

Insomma, i vantaggi di questa schiaritura delicata sono tanti, ma per ottenerli deve essere realizzata a regola d’arte da un professionista, che sia in grado di scegliere la tonalità appropriata da abbinare alla pelle e di raggiungere il miglior risultato di colore.

Come scegliere la tonalità giusta

Per creare questo look alla, il colorista si concentra solitamente su tre aree: l’attaccatura dei capelli, la scriminatura naturale e le punte. I punti salienti della decolorazione dovrebbero essere super sottili intorno all’attaccatura dei capelli e alla riga naturale, con una gradazione di colore morbida e più chiara alle estremità.

Per scegliere la tonalità giusta di babylights è fondamentale sapere se la nostra carnagione è di un colore caldo o freddo. Come? Due i trucchi principali. Se le vene dei vostri polsi sono verdi, la vostra pelle avrà probabilmente un tono caldo; se sono blu sarà fredda. Confermate il risultato ottenuto provando degli orecchini dorati e poi argentati. Quali, guardandovi allo specchio, vi stanno meglio? L’oro esalta i toni caldi, l’argento quelli freddi.

Ora che avete scoperto la vostra tonalità, ecco quali sfumature vi proporrà con ogni probabilità il vostro parrucchiere di fiducia per valorizzarla.