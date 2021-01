Smoky Hair: tutto sulla nuova tendenza capelli 2021

Gli smoky hair sono l’inarrestabile nuova tendenza capelli 2021 firmata L’Oréal Professionnel Paris. Si tratta di una tecnica personalizzata di colorazione che regala un look elegante e sofisticato, che non passa di certo inosservato. Vediamo insieme cos’è, a chi sta bene e come si ottiene questo effetto così particolare ispirato al make-up più amato di sempre, lo smoky eyes.

Lanciata sui social a suon di hashtag #smokyhair, questa tecnica è caratterizzata come il trucco da cui prende il nome – facile immaginarlo – dalle sfumature, e in particolare da sfumature fredde. La sua particolarità risiede nel contrasto tra un colore opaco e profondo alla radice e una graduale sfumatura verso punte, che risultano così nell’insieme più chiare e luminose.

La tecnica smoky utilizza, nel dettaglio, 3 nuance armoniose che sfumano nel punto in cui si incontrano. Un effetto elegante e neutralizzato che solo un professionista può realizzare. Si tratta, infatti, di look altamente personalizzati da un colorista L’OréalPro in base alla carnagione del viso, alla sua forma, al taglio abbinato.

Palette e colori su misura

Le palette per realizzare i colori su misura ha sfumature cool e personalizzabili. Offre una ampia varietà di risultati, con finish dal più luminoso al più opaco:

Majirel Glow, con riflessi leggeri, neutralizzazione a lunga durata, estrema luminosità (per un servizio ancora più luminoso e naturale, è possibile scegliere Inoa Glow, la colorazione permanente a olio dai riflessi leggeri); Majirel Cool Inforced, per un colore potenziato con riflessi freddi; Majirel Cool Cover, con una copertura fredda e profonda.

Smoky Hair: tonalità e colori

Volete scoprire se gli smoky hair fanno per voi? L’alta possibilità di personalizzazione permette di adattare questa colorazione a tutte le carnagioni, anche a quelle per cui, solitamente, si scelgono colori caldi come dorato, miele, caramello o moka. Del resto, con lo spopolare di sfumature come il cenere e il cioccolato, le nuance fredde hanno conquistato sempre più fan e sono tra più trendy.

Nessun timore, dunque, nell’avventurarsi in territori sconosciuti perché, grazie all’occhio e alla mano di un professionista, il risultato è assicurato. Le sfumature illuminano delicatamente il viso, sono perfette per tagli medi e lunghi, danno vita a riflessi dai passaggi delicati ma dall’effetto assicurato.

Ecco i look di base da personalizzare insieme al colorista L’OréalPro di fiducia.

COOL & VIOLA

Con Majirel e Majirel Glow, è il look più scuro, in cui, grazie a un dosaggio preciso di Majirel Glow, è possibile neutralizzare i riflessi rossi indesiderati.

COOL & MOKA IRISÈ

Con Majirel Cool Cover, Majirel e Majirel Glow. Un look intenso e irisè. Per neutralizzare i riflessi giallo-arancio indesiderati si dosa il Majirel, mentre il Glow è utile per neutralizzare i toni gialli.

COOL & CENERE

Il Majirel Cool Inforced, in tre diverse gradazioni, regala questo look cenere scuro.

COOL & PINK BEIGE

Una colorazione realizzata grazie alla gamma Inoa in tre tonalità. Il risultato? Un look beige luminoso e rosato, davvero originale.

COOL & COOL BEIGE

Infine, Majirel Cool Inforced e Majirel possono dar vita anche a questo look beige freddo, in cui è sempre necessario neutralizzare i toni e i riflessi gialli indesiderati.