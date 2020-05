Blake Lively protagonista e produttrice del thriller Dark Days at the Magna Carta

Blake Lively sarà la protagonista e la produttrice del thriller post apocalittico Dark Days at the Magna Carta. Il film sarà diretto da Shawn Levy e realizzato in esclusiva per Netflix. Levy ha già collaborato con la piattaforma streaming per la realizzazione di Stranger Things grandissimo successo e serie di punta del servizio streaming. La sceneggiatura sarà scritta da Michael Paisley. film sarà prodotta dalla compagnia 21 Laps di cui fa parte Shawn Levy.

Ad oggi i dettagli della trama e di casting sono ancora top secret. Sappiamo soltanto che Blake Lively rivestira il doppio ruolo di attrice e produttrice del thriller Dark Days at the Magna Carta. Secondo il sito The Hollywood Reporter la trama parlerebbe di personaggi che lottano contro un evento catastrofico, tra i quali una donna che fa di tutto per sopravvivere e salvare la sua famiglia“. Molto palesi i riferimenti alla attuale pandemia da Coronavirus e all’isolamento forzato. La Lively ha già dato prova delle sue doti in ruoli drammatici e complessi negli ultimi anni. Nel 2019 il film Un piccolo favore ha riscosso un enorme successo mettendo in risalto le grandi doti recitative dell’attrice in un ruolo abbastanza complesso. Così come il suo ruolo più apprezzato, quello di protagonista in Adaline ‑ L’eterna giovinezza.

Secondo le prime indiscrezione il progetto consisterebbe in una trilogia di film, ma tutto dipenderà dal successo che avrà il primo film sulla piattaforma. Con queste premesse il successo sarà assicurato. Il duo Lively-Reynolds sembra non volersi dividere neanche sul lavoro. Entrambi gli attori hanno firmato un contratto con Shawn Levy e la sua casa di produzione. Reynolds sarà il protagonista di un nuovo film in cui interpreta un uomo che torna nel passato per convincere il se stesso tredicenne a far pace con suo padre. Attualmente questo progetto è in fase di sviluppo e non ha ancora un titolo definitivo