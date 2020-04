Ryan Reynolds racconta la vita in quarantena con Blake Lively

Ryan Reynolds ha raccontato come trascorre i giorni di quarantena, in casa, insieme a sua moglie Blake Lively e alle sue figlie. L’attore, intervistato durante il The Late Show con Stephen Colbert mercoledì ha raccontato i retroscena della vita famigliare in quarantena. Reynolds ha affermato che passa la maggior parte del tempo insieme alle sue figlie facendo cose molto femminili e lezioni da casa.

“Stiamo facendo molte cose in casa. Siamo abbastanza fortunati da avere un piccolo giardino, e stiamo facendo anche un po di giardinaggio.” ha dichiarato l’attore. “Io e Blake cerchiamo di rendere questa esperienza molto educativa per le nostre figlie.” Ryan ha aggiunto che ama moltissimo stare con le bambine e la moglie. Oltre al giardinaggio la famiglia ama trascorrere il tempo facendo abiti di carta velina e giocando in giardino con lo scivolo. Durante l’intervista l’attore di 6 Underground si è ben guardato dal rivelare il nome della loro terza figlia. Durante l’intervista con Stephen Colbert ha rivelato anche che cerca di non dare un’educazione di genere alle sue figlie.

A fine intervista Ryan Reynolds ha raccontato anche i programmi casalinghi per i prossimi giorni in quarantena. “Domani mia moglie mi taglierà i capelli” ha esordito Ryan e continuando ha raccontato cosa è accaduto l’ultima volta. “Lo ha già fatto un’ altra volta. Ci sono volute due ore e mezza. Alla fine sembrava che avesse fatto tutto usando solo un accendino. Avrebbe fatto prima a rasarmi a zero” ha concluso l’attore. Ryan Reynolds e Blake Lively si sono conosciuti nel 2010 sul set del film Green Lantern, la coppia è sposata nel 2012 e ha tre figli. James è nata nel 2014, Inez nel 2016 e la terza figlia nata nel 2019. La coppia è molto affiatata, infatti i due sono soliti a prendersi per i fondelli sui social attraverso post ironici.