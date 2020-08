Buon compleanno Blake Lively: Serena van der Woodsen compie 33 anni

Blake Lively è uno dei volti più amati di Hollywood e della tv. L’ attrice californiana è riuscita a conquistare il grande pubblico con il suo talento, la bellezza e l’eleganza e soprattutto con la sua innata autoironia che emerge soprattutto nei profili social. Grazie al successo di Gossip Girl Blake Lively ha ottenuto una serie di ruoli importanti tra cinema e tv e si è ritagliata un ruolo importante nel mondo della moda. Icona beauty e modello di stile per le più giovani, l’attrice è mamma di tre bambine.

Sposata con il collega Ryan Reynolds, la coppia è tra le più divertenti e apprezzate di Hollywood grazie a quella capacità di non prendersi mai sul serio che li ha resi seguitissimi su Instagram.

L’attrice di Adaline che sogna un futuro anche dietro la macchina da presa, è al lavoro con il suo primo ruolo da produttrice per Amazon.

I 33 anni di Blake Lively

Blake Ellender Brown, in arte Blake Lively, è nata il 25 agosto del 1987 a Tarzana, in California, nell’area metropolitana di Los Angeles. È figlia d’arte poiché la sua famiglia è impegnata nel mondo dello spettacolo: mamma Elain McAlpin e papà Ernest W. Brown (noto come Ernie Lively) sono entrambi attori. Blake è l’ultima di cinque figli.

Sin da piccola ha partecipato alle lezioni di recitazione dei genitori,e ha ottenuto il suo primo ruolo al cinema a soli undici anni nel film Sandman, diretto proprio da suo padre.

È cresciuta sotto l’influenza del fratello maggiore Eric, anch’egli attore. Infatti, per seguirlo nelle sue tournée in Europa, Blake decise di lasciare per un periodo la Burbank High School. Eric ha sempre creduto nelle sue qualità recitative e l’ha spinta a inseguire questo sogno. La Lively non solo è tornata al liceo ma ha anche frequentato la Stanford University.

Nell’estate 2005 Eric ha iscritto Blake, a sua insaputa, a un’audizione per interpretare il ruolo di Bridget in 4 amiche e un paio di jeans. È stata l’inizio della sfolgorante carriera della Lively che, dopo aver superato il provino, ha girato il suo primo film da protagonista al fianco di Amber Tamblyn, America Ferrera e Alexis Bledel. La pellicola di successo, che ha fatto conoscere le giovani attrici al grande pubblico, ha avuto un seguito nel 2008.

Blake Lively attrice: da Gossip Girl ai successi cinematografici

La vera fama per Blake Lively è arrivata grazie al ruolo più famoso della sua carriera, quello di Serena van der Woodsen nella serie tv Gossip Girl. Il personaggio di Serena è uno dei più amati e al tempo stesso più emblematici della serie, sempre divisa tra l’agiatezza della sua famiglia e una voglia di ribellione che la porta a confrontarsi con i problemi di molti adolescenti. Grazie ai look griffati della van der Woodsen anche Blake è diventata un’icona di stile come Serena, fotografata sui red carpet e ricercatissima dalle riviste di moda.

Il grande cinema era alle porte. Hollywood l’ha chiamata prima per una serie di ruoli minori (Ammesso, Elvis and Anabelle), per poi concederle ruoli sempre più importanti (New York I Love You, La vita segreta della signora Lee, The Town).

Nel 2011 ha recitato nel cinecomics Lanterna Verde e sul set ha conosciuto il suo futuro marito, Ryan Reynolds. La carriera ormai inarrestabile dell’attrice è stata consacrata nel 2015 dal film che l’ha vista protagonista assoluta, Adaline – L’eterna giovinezza.

Negli anni successivi Blake Lively ha scelto spesso di prendersi dei periodi di pausa per dedicarsi alla maternità durante le sue tre gravidanze. Tra i film più recenti ricordiamo Paradise Beach – Dentro l’incubo, All I See Is You, Un piccolo favore e The Rhythm Section.

Blake Lively: le collaborazioni nel mondo fashion e beauty

Blake Lively deve il suo impatto nel mondo della moda al ruolo di Serena van der Woodsen. I look del personaggio, disegnati dai più grandi stilisti, hanno influenzato l’immagine dell’attrice, che è diventata una vera icona di stile.

La prima dimostrazione è arrivata nel 2010, quando le è stato dedicato un paio di scarpe da Christian Louboutin, chiamate in suo onore The Blake. L’anno successivo è stata scelta come ambasciatrice della casa di moda Chanel, diventando una musa per il compianto Karl Lagerfeld.

Nel 2014 Blake Lively è diventata per Gucci testimonial della fragranza Gucci Première. Per l’occasione ha recitato nel cortometraggio pubblicitario diretto da Nicolas Winding Refn.

Nello stesso anno è diventa volto di L’Oreal Paris. “Siamo orgogliosi di accogliere Blake Lively tra noi” ha affermato Cyril Chapuy, Presidente Internazionale di L’Oréal Paris. “Blake incarna perfettamente i codici contemporanei del glamour di Hollywood. Eleganza, classe e sensualità. È diventata un’icona di bellezza per tutta una generazione, con i suoi capelli dorati, lo sguardo luminoso e il sorriso irresistibile“.

Per una breve parentesi nel 2015 si è dedicata all’attività imprenditoriale con un sito di e-commerce, Preserve, dedicato al lifestyle. Nel futuro c’è un impegno con Amazon, una nuova serie tv dedicata al mondo della moda, ancora top secret.

I look iconici di Blake Lively

Tra set e red carpet Blake Lively ci ha abituato a vederle indosso alcuni dei look più belli della nuova Hollywood. Dagli elegantissimi abiti da sera delle prime, agli outfit giovanili ma di classe di Gossip Girl, l’attrice non sbaglia mai un look.

Tra i suoi stilisti preferiti c’è Michael Kors, che l’ha vestita con un semplice ma elegante minidress bianco e nero per uno dei suoi primi red carpet. Nel 2014 invece ha incantato i fotografi con un blazer stampato Valentino e un paio di scintillanti Louboutin ai piedi.

Blake ama spaziare tra stili e stilisti, come con abiti dalle stampe etniche di Giambattista Valli, o look total white di Burberry, come a Cannes 2016. Restando tra i look da giorno, l’abbiamo potuta ammirare con jumpsuit firmate Versace e Chanel.

I look più iconici sono sicuramente quelli da sera. Al MET Gala 2013 ha sfoggiato un abito frastagliato bicolore come omaggio al tema Punk, firmato Gucci, così come lo splendido abito color champagne del 2014. Mentre nel 2016 per la manifestazione ha scelto Burberry, con un abito drappeggiato dai richiami floreali. Nel 2017 tocca l’apice, con un abito disegnato Versace, costituito da una rete color oro e piume in varie sfumature di blu.

Nel 2018, per tutte le presentazioni del film Un piccolo favore l’attrice ha scelto di indossare solo completi pantalone, tutti firmati Ralph Lauren.

La vita privata di Blake Lively: il marito e i figli

Una delle coppie più glamour di Hollywood, Blake Lively e Ryan Reynolds si sono conosciuti sul set di Lanterna Verde nel 2010. I due hanno preferito prima frequentarsi come amici, e poi iniziare una vera e propria relazione. La coppia è convolata a nozze, con una cerimonia privata, nel 2012 nel South Carolina, alla Boone Hall Plantation di Mount Pleasant, una delle tante residenze storiche immerse nel verde che costellano il paesaggio rurale del territorio.

Stima reciproca, rispetto e tanta ironia, sono questi gli ingredienti di questa storia d’amore. I due amano prendersi continuamente in giro su Instagram intrattenendo i loro followers in maniera inusuale per delle star del loro calibro.

Blake e Ryan hanno tre figlie femmine: Ines, nata il 30 settembre 2016, James, il 16 dicembre 2014 e Betty, di dieci mesi.

5 curiosità su Blake Lively

In occasione del suo compleanno scopriamo 5 curiosità imperdibili su Blake Lively: