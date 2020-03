Blake Lively e Ryan Reynolds: 1 milione di dollari ai banchi alimentari per il Coronavirus

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno donato 1 milione di dollari ai banchi alimentari per far fronte all’emergenza del Coronavirus. Le due associazioni scelte dalla coppia sono la Feeding America e la Food Banks Canada, entrambe senza scopo di lucro. Blake e Ryan lo hanno fatto dai rispettivi profili Instagram, spronando i loro fan a fare gesti simili nel loro piccolo.

“Il Covid-19 ha avuto un impatto grave sugli adulti più anziani e sulle famiglie a basso reddito” scrive Ryan Reynolds sul suo profilo ufficiale. “Blake e io stiamo donando 1 milione di dollari da dividere tra Feeding America e la Food Banks Canada. Se puoi donare fallo, queste organizzazioni hanno bisogno del nostro aiuto.”

La coppia ha tre bambine, James, cinque anni, Inez, tre e una bimba della quale non hanno rivelato il nome.

“Non uscite” esordisce l’attrice “tenetevi in stretto contatto con amici e persone care attraverso formati digitali come FaceTime e Skype. Ricordatevi di chi è più solo di voi. Tutti possiamo fare qualcosa l’uno per l’altro, anche se è semplicemente restare a casa“.

La Feeding America ha subito ringraziato Blake Lively e Ryan Reynolds per le donazioni a fronte dell’emergenza Coronavirus. “Siamo così grati per la donazione estremamente generosa di Ryan Reynolds e Blake Lively e per tutte le donazioni che abbiamo ricevuto. La rete Feeding America di 200 banchi alimentari lavora instancabilmente per aiutare e fornire assistenza per i pasti ai nostri vicini più vulnerabili, bambini, anziani, famiglie in difficoltà. La generosità come la loro farà la differenza.“