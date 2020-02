Blake Lively: ecco come torna in forma dopo 3 gravidanze

Blake Lively ha svelato alcuni dei suoi segreti per tornare in forma dopo tre gravidanze. L’attrice è appena diventata mamma della terza figlia femmina, dopo le piccole James e Inez, con il marito Ryan Reynolds. La Lively, già tornata a brillare sui red carpet, ha raccontato a Harper’s Bazaar la sua routine mattutina.

Blake Lively è davvero instancabile, a soli 5 mesi dalla nascita della sua ultima figlia, il nome della quale resta un mistero, è già pronta a tornare in forma. Al fianco di una buona alimentazione, l’attrice suggerisce che già il prendersi cura delle figlie è un ottimo allenamento.

“Mi alzo alle cinque di mattina e inizio l’esercizio fisico. Pesi? Non ne uso, mi basta mia figlia” ironizza l’attrice sul tenere in braccio l’ultima nata. Per il momento ha deciso di restare lontana dal cinema, e di fare la mamma a tempo pieno.

“Faccio colazione con le mie bambine, gioco con loro, e faccio persino esercizio fisico con loro. Non indosso cinture con pesi, non ne utilizzo di manuali, mi bastano le mie figlie, uso loro come pesi.”

Per quanto riguarda invece il sonno da recuperare, Blake e Ryan non hanno trovato ancora una soluzione. “Non dormono mai. Dobbiamo inventarci qualcosa.” L’attrice si riferisce in particolar modo alle figlie maggiori, che alle 9 di sera vogliono ancora giocare.

Blake Lively ha poi condiviso un aneddoto divertente. “Le accompagno a letto e la maggior parte delle volte mi addormento lì. Mio marito mi deve sempre venire a riprendere e portare a letto sussurrandomi che sono al sicuro e posso andare a dormire“.