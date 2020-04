Blake Lively: Ryan Reynolds le fa la tinta in quarantena

Ryan Reynolds si diletta nel fare la tinta in casa, durante la quarantena, a sua moglie Blake Lively. La divertente coppia ha postato un video sui social in cui mostra i preparativi per questa nuova avventura. Con l’emergenza Coronavirus tutti i saloni di bellezza sono chiusi e anche le star devo ricorrere a rimedi home made per contrastare la ricrescita e apparire belle e perfette nei loro post sui social. Già diverse star del cinema e della musica, nelle scorse settimane, hanno optato per tagli e tinte fatte in casa.

Per questa occasione Ryan Reynolds si è improvvisato parrucchiere per sua moglie. L’attrice di Gossip Girl è nota al grande pubblico per i suoi lunghi capelli biondi e molte volte ha condiviso con i suoi fan trucchi e consigli per imitare il suo look. Qualche giorno fa Blake Lively ha ricevuto un pacco da Rona O’Connor con la tinta al suo interno. La O’Connor è l’hair stylist personale dell’attrice e per coccolare la sua cliente le ha spedito un kit per effettuare la tinta in casa corredato di istruzioni. La Lively ha condiviso il regalo postando una storia su Instagram ringraziandola e mettendosi subito all’opera insieme al marito Ryan.

“Il fatto che ti fidi di Ryan Reynolds per la tua tinta, mi fa preoccupare per la tua sanità mentale. Ma chi ha bisogno di capelli comunque!?” ha commentato ironicamente l’O’ Connor rispondendo alla storia della Lively. Nessuno dei due, al momento ha postato il risultato finale di questa tinta. Qualche giorno fa le due donne si erano scambiate qualche commento su Instagram per complimentarsi a vicenda dei loro lavori. Non è la prima volta che la Lively ricorre a rimedi fatti in casa in queste situazioni. Qualche tempo fa aveva affermato che avrebbe utilizzato i suoi due figli James e Inez come sostituti dei pesi per i suoi esercizi di fitness.