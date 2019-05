Le bomboniere cresima fai da te sono non solo un modo per contenere le spese di organizzazione di questa festa, ma soprattutto una maniera per proporre idee originali e personalizzate.

La bomboniera, infatti, negli ultimi anni, è sempre metto oggetto da esposizione e sempre più qualcosa di utile o divertente, che riflette i gusti del festeggiato. Del resto, i ragazzi che si avvicinano a questo sacramento hanno di solito tra gli 11 e i 14 anni e non sono più bambini: vorranno senz’altro dire la loro anche su questo omaggio per gli ospiti. Pensare a bomboniere cresima fai da te è un modo per coinvolgerli attivamente nella progettazione e, perché no, nella realizzazione stessa.

Tanti i temi e i soggetti tra cui scegliere; tenendo, però, sempre conto del fatto che, sebbene la cresima sia una festa a tutti gli effetti, l’occasione è un sacramento, un momento solenne, quello in cui per i credenti cattolici si entra in contatto con lo spirito santo.

Siete a corto di idee originali? Ecco 5 bomboniere cresima fai da te da cui lasciarsi ispirare.