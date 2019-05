Il momento della torta cresima è molto atteso a chiusura del pranzo o del rinfresco che celebrano questa giornata speciale: le idee per maschi e femmine più belle permettono di trovare qualcosa di originale ma anche di adatto all’occorrenza.

Se, infatti, da un lato non bisogna mai dimenticare che si parla di un sacramento (la confermazione, o cresima, nella Chiesa cattolica e ortodossa esprime la discesa dello spirito santo sui credenti), dall’altro è logico festeggiare con allegria insieme ad amici e parenti.

I ragazzi coinvolti, tra l’altro, hanno mediamente tra gli 11 e i 14 anni, non sono più bambini, e probabilmente vorranno dire la loro e partecipare alle scelte che li riguardano, da quella della bomboniera a quella del tema, dal colore delle decorazioni a quello della torta. In ogni caso, per una perfetta riuscita, è opportuno che tutti questi elementi siano coordinati, sia nella tinta che nei soggetti. Un altro consiglio di cui tenere conto è quello che riguarda stile e sobrietà della torta, come di tutta la cerimonia: meglio evitare proposte bambinesche, soluzioni baroccheggianti, colorazioni eccessive.

Vediamo, allora, alcune idee per maschi e femmine da copiare o da cui lasciarsi ispirare per la torta della cresima.

Torta cresima, idee per tutti

La maggior parte delle proposte di torte per la cresima sono adatte sia ai ragazzi che alle ragazze. Il colore simbolo di questo sacramento è, del resto, il rosso.

Tra l’altro anche la pasticceria ha abbandonato da tempo la vecchia divisione che proponeva torte nei toni del rosa per le femmine e dell’azzurro per i maschi, scegliendo sempre più spesso in libertà la tinta preferita tra tutte, gialla, viola, verde, multicolore che sia.

Ecco le idee più belle per la torta della cresima.