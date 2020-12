Acconciature fai da te: idee per le Feste (anche a casa)

Avete pensato alla tavola, ai regali e al look: per essere perfette nella notte di Natale e in quella di Capodanno, non vi manca che scegliere tra le acconciature fai da te, idee per le Feste adatte anche a chi le trascorrerà a casa.

Quest’anno, infatti, a causa delle norme varate per il contenimento del Covid-19, ma anche per il buon senso, il Natale e le Feste saranno più intime, senza ristoranti e veglioni nei locali, da trascorrere in casa con il nucleo familiare e pochi cari.

Tuttavia, lo Spirito delle Feste è più scintillante che mai. Anzi, forse proprio per contrastare un certo sconforto serpeggiante e per riaccendere la speranza, le nostre case sono più addobbate che mai, e molte di noi hanno scelto già outfit di Natale semplici ma d’effetto. Per completarli ci vuole, ovviamente, il giusto hairstyle. Realizzarlo a casa può essere molto divertente, magari con l’aiuto della mamma, della sorella o – perché no – del partner, nell’ottica di rinsaldare i rapporti, di chiacchierare e di passare del prezioso tempo insieme (che è poi il vero scopo delle Feste di Natale).

Le idee per le Feste in fatto di acconciature fai da te, da realizzare anche a casa, naturalmente non devono essere troppo complesse. La nostra redazione ha scovato sul web tante proposte semplici con cui anche le meno esperte possono cimentarsi.

Gli accessori per capelli per le Feste

Anche la più banale delle acconciature, ovviamente, può diventare straordinaria grazie agli accessori giusti. I migliori per le Feste sono quelli di tendenza, ma anche quelli in versione preziosa, luxury e brillante.

Via libera, dunque, a fasce, cerchietti e fermagli con gemme applicati, paillette o cristalli Swarovsky. A mollette in oro e argento, a elastici morbidissimi in tessuto come il classico tartan o il velluto.

Acconciature fai da te per Natale e per Capodanno

Le acconciature vanno scelte in base a diversi fattori di cui è opportuno tenere conto per un risultato finale perfetto. Prima di tutto è importante valutare la lunghezza dei capelli. Fasce, fermagli e cerchietti stanno bene su tutte le lunghezze, in particolare rendono femminile e originale il corto. Mezze code e chignon si adattano a medi e lunghi, mentre per le trecce più i capelli sono lunghi e meglio è.

Non dimenticate di abbinare mood e accessori allo stile dell’outfit, per un Natale romantico o contemporaneo, tradizionale o, ancora, rock!

Siete alla ricerca di idee da cui lasciarvi ispirare? Ecco 5 acconciature fai da te per le Feste.

Bubble braid

La bubble braid, con “bolle” realizzate grazie agli elastici, regala un twist originale anche alla più banale coda bassa.

Chignon basso

Una proposta con cui è impossibile sbagliare? Uno chignon basso, da lasciare morbido e da decorare con accessori abbinati agli outfit.

Mezza coda alta

Maliziosa, da Lolita dei nostri giorni, la mezza coda alta, fermata magari con un fiocco in velluto, tra i simboli delle Feste.

Mezza coda bassa

Gli elastici rivestiti in stoffa sono stati un grande ritorno di quest’anno. Sfruttate questa tendenza sotto le Feste e realizzate una morbida mezza coda bassa che lasci alcuni ciuffi liberi per incorniciare il volto.

Treccia francese laterale

Infine, una proposta super romantica, la treccia francese che scede lateralmente, ideale per chiome medio-lunghe. Aggiungete piccoli fermagli come punti luminosi per un look sparkly.