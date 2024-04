Belén Rodriguez e l’intossicazione alimentare: "Sono stata malissimo"

Belén Rodriguez ha raccontato un episodio spiacevole capitatole di recente. In alcune storie Instagram, la showgirl ha svelato ai follower di essere stata male dopo l’evento di lancio della sua nuova linea di prodotti, chiamata Rebeya. “Allora, vi registro queste storie così, con questa bellissima faccia struccata perché adesso dicono che va di moda essere ‘real, il ‘crudo’, giusto? Ecco, più crudo di così è impossibile”, ha esordito.

“L’altro giorno, non ieri perché sono stata a letto tutto il giorno infatti le mie amiche erano preoccupate perché non rispondevo al telefono, dopo la presentazione di Rebeya, mi sono presa un’intossicazione alimentare e non vi racconto il resto perché non è elegante, proprio per niente, insomma non è da me”, ha poi continuato. “Ho dormito 48 ore di fila, sono stata malissimo ma davvero male che più male di così non si può. Mi dispiace tantissimo perché ero molto emozionata e volevo raccontarvi tutto dell’evento. Adesso cerco di riprendermi e poi vi presenterò anche i prodotti”.

Negli scorsi mesi, la showgirl aveva annunciato ai follower di stare lavorando su un nuovo progetto segreto: in molti, però, avevano pensato che Belén Rodriguez intendesse tornare in televisione. Il brand, lanciato il 17 aprile 2024 dopo due anni di studio, ha riscosso subito moltissimo successo tra i fan della showgirl. Il suo nome, in spagnolo, significa “molto bella”.

“Il brand Rebeya nasce da un mio desiderio importante e profondo di avere un brand di make-up. Lo paragono al mio primo amore che è la televisione e per me il make-up è allo stesso livello che vuol dire molto alto”, ha svelato Rodriguez a Pambianco News. “Inizialmente vogliamo diventare un brand affermato nel make-up, ma quando saremo pronti mi piacerebbe allargare Rebeya anche alla cura dei viso, alla cura del corpo e perché no anche a capelli”.