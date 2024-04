Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano il primo mese da genitori

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno festeggiato il loro primo mese da genitori: il ballerino e la coreografa, che il 18 marzo 2024 hanno dato il benvenuto alle loro due gemelle Penelope e Ginevra, hanno postato un video Instagram nel quale si mostrano mentre, in tenuta da casa, tengono in braccio le due piccole.

“A casa, sfatti, senza trucco né parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti allo specchio per sistemarci…”, ha scritto l’ex concorrente di Amici nella didascalia. “Oggi un mese dalla vostra nascita”.

Ma questa non è la prima volta che Andreas Muller parla del suo essere diventato papà sui social. Poco dopo la nascita delle due gemelle, il ballerino aveva raccontato su Instagram le emozioni provate in quei momenti: “Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze…”.

“Non lo so spiegare ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione… passata, presente e futura. Iconica”, aveva poi concluso. Durante la gravidanza, la coreografa aveva infatti dovuto affrontare alcune complicazioni legate alla possibilità di trasfusione feto-fetale, poi risoltesi.

E proprio un mese fa, il 19 marzo 2024, il neopapà 27enne aveva festeggiato la sua prima Festa del Papà: “Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo”, aveva scritto su Instagram.