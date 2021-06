Capelli biondi estate 2021: le tendenze

I capelli biondi non sono tutti uguali. Per l’estate 2021 sono state lanciate delle tendenze che differenziano le tonalità di biondo, le autrici delle mode del momento sono pop star e hair stylist che per la maggior parte sono oltreoceano. L’ultima protagonista di un cambiamento radicale? La cantante Billie Eilish che ha abbandonato la chioma bicolor per puntare su una tonalità blond bleach e ha scelto un taglio di capelli shag.

Vediamo insieme una carrellata dei look imperdibili e da cui prendere spunto se si è deciso di rinnovare il look.

Capelli estate 2021: il biondo ghiaccio o quasi bianco di Lady Gaga

L’abbiamo visto in testa a Lady Gaga ma non è di certo un colore facile, sia da portare che da realizzare: dà l’idea di un bianco quasi ottico, di sicuro brillante e capace di farsi notare. Per realizzarlo è senz’altro necessaria una decolorazione importante del capello, quindi gli esperti sconsigliano il fai da te. Come tante altre celebrità, Lady Gaga ha abituato a diversi cambi di look ma a guardarla bene sembra splendere proprio quando il suo viso è incorniciato in un biondo quasi di ghiaccio. Segno che qualsiasi colore si voglia scegliere, bisogna sempre fare i conti con i lineamenti e i colori naturali dell’incarnato e degli occhi.

Capelli estate 2021: il blond bleach di Billie Eilish

Si tratta di un biondo intenso ma che non richiede per forza un uso massiccio della decolorazione per essere ottenuto. Si ottiene anch’esso in saloni professionali e vira sui toni dorati che ricordano proprio il caldo e l’estate. È il biondo giallo scelto da Billie Eilish.

Capelli estate 2021: il biondo “cocco”

Questo tipo di colore potrebbe essere perfetto per chi è indeciso, perché si tratta di una sfumatura che parte da un biondo morbido alle radici che sfuma sulle punte verso un bianco delicato, che ricorda proprio il colore del cocco. Anche qui vietato il fai da te, meglio rivolgersi a mano esperte per ottenere una sfumatura perfetta.

Capelli estate 2021: capelli biondo “arcobaleno”

Tra le tendenze dell’estate 2021 è senza dubbio la più stravagante di tutte: si tratta di più colori messi insieme, che partono da una base bionda piuttosto neutrale, a cui vengono aggiunte ciocche colorate di toni pastello ottenuti con un tocco di e rosso e di arancione, diluita a tal punto da ottenere le sfumature perfette.

Gli esperti consigliano di evitare le tonalità del verde e del blu, perché sono quelle più difficili da ottenere e da mantenere. In più sono anche le più difficili da eliminare una volta che si decide di tornare a una tinta unita del capello.

Capelli biondi estate 2021: ritorna il balayage di Jennifer Aniston

Grande ritorno di una tecnica che ormai è nominata tra i più grandi classici: il balayage riesce a conferire un look estivo da capelli baciati dal sole, e anche in questo caso per ottenere la giusta proporzione e distribuzione delle ciocche sfumate è consigliabile rivolgersi a un salone di bellezza e mettersi nelle mani di esperti. Attenzione però: per ottenere un balayage morbido e naturale, proprio come quello di Jennifer Aniston, è consigliabile chiedere di sfumare uno, massimo due toni più chiari del colore di partenza. In questo modo l’effetto scolorito naturalmente dal sole sarà garantito.

Capelli estate 2021: il biondo cenere rivisitato

È forse la tendenza che chiede meno manutenzione di tutte. Il biondo cenere è un biondo con radici leggermente più scure delle punte, come se ci fosse un sottotono più scuro a fare da base per tutto il resto. Se si cerca quindi un’opzione pratica da sfoggiare per tutta l’estate, il biondo cenere e senz’altro una sicurezza che evita brutte sorprese.