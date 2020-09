Capelli medi, come raccoglierli

I capelli medi sono sicuramente il taglio più amato: vediamone insieme le caratteristiche e come raccoglierli in acconciature facili da fare e di sicuro effetto.

Quale è il motivo del successo dei tagli medi? Proprio la sua versatilità, che consente loro di essere portati sciolti, per sfruttare la femminilità e la sensualità delle lunghezze, ma anche di raccoglierli e acconciarli dando vita a hair look sempre diversi in case all’umore e all’occasione, da quelli più pratici a quelli più eleganti.

I tagli medi, poi, permettono di sfruttare per le acconciature gli accessori per capelli di tendenza, dalle fasce ai fiocchi, dai cerchietti ai ferma coda, personalizzando l’outfit e aggiungendo dettagli che non passeranno inosservati.

Il taglio medio più celebre è di certo il caschetto, in tutte le sue declinazioni fino al long bob, il medio lungo preferito dalle star. Ma ce ne sono tantissimi, da scegliere insieme all’hair stylist di fiducia per valorizzare i lineamenti del viso, tra frangia e ciuffo, tagli scalati e asimmetrici, giochi di volumi e lunghezze.

Come raccogliere i capelli medi: 7 acconciature

Se avete già scelto il vostro taglio, è arrivato il momento di scoprire le idee su come raccogliere i capelli medi con stile.