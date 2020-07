Tagli capelli medi, i più belli da copiare

Sono pratici da portare, sono di tendenza, sono ispirati ai look delle celebrities: sono i tagli capelli medi ai quali potersi ispirare per creare un look nuovo e adatto alla propria forma del viso. I capelli di media lunghezza possono sembrare (alle meno attente) poco versatili, eppure in realtà consentono più opzioni di qualsiasi altra lunghezza. A seconda del taglio di capelli scelto, si può ottenere un gran numero di look diversi, da quello sexy a quello sbarazzino passando per quello romantico.

Stanno bene con qualsiasi colore, biondi, rossi e castani, con le colorazioni ormai classiche come il balayage e con quelle di moda che regalano toni naturali come il flamboyage.

I tagli di capelli medi consentono di sfruttare la femminilità delle lunghezze, ma anche di vivere la comodità e la praticità delle acconciature per raccogliere le chiome. Con lunghezze medie si possono realizzare , infatti, simpatiche code alte, eleganti code basse o laterali, chignon alti spettinati e chignon bassi chic.

Quando si sceglie un taglio medio, è necessario trovare la versione adatta a enfatizzare i lineamenti del viso e a nascondere o sminuire piccoli difetti. Il consiglio del parrucchiere di fiducia, naturalmente, è fondamentale. Tuttavia abbiamo pensato di elencarvi, in una breve ma esaustiva carrellata, quali sono secondo la redazione i tagli capelli medi più belli da copiare alle vip.

Tagli capelli medi

Sono tantissime, del resto, le celebrities che hanno scelto il taglio medio per i loro look più belli, per première e red carpet. Ecco chi detta le tendenze, tra lob e capelli scalati.

Taglio con ciuffo lungo come Emma Stone

Chi è alla ricerca di un taglio medio versatile e facile da portare, che sta bene un po’ a tutte, può senz’altro optare per la scelta di Emma Stone. Il lungo ciuffo incornicia il volto, e i capelli si possono portare con una scriminatura laterale, centrale o legati con una delle tante acconciature per sentirsi in ordine tutto il giorno.

Taglio con riga centrale mosso come Jennifer Lawrence

Nel tempo è stata ambasciatrice di moltissimi tipi di tagli corti, medi e lunghi, Jennifer Lawrence. Da lei, per questa stagione, vogliamo copiare il taglio con riga centrale e tante piccole onde, per un capello mosso quasi frisé. Bello anche l’effetto del colore, con sfumature dal biondo-grigio al ghiaccio.

Taglio con onde da diva come Jessica Chastain

Un mood sofisticato e retro si ottiene con un taglio medio dal ciuffo laterale voluminoso e dalle onde morbide e ampie. Non poteva che sceglierlo la diva Jessica Chastain.

Taglio sfilato con frangia come Selena Gomez

Se siete alla ricerca di un taglio cool, quello scalatissimo con frangia di Selena Gomez è ciò che fa per voi. Dal sapore leggermente vintage.

Taglio medio pari come Lily Collins

Si porta con una elegantissima scriminatura centrale il taglio medio pari con capelli lisci come Lily Collins. Regala un aspetto chic e ordinato con tutti i colori.