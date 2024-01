Carnevale 2024: 8 beauty look ispirati da tiktoker e instagrammer

Spesso si pensa che il Carnevale sia il periodo dell’anno in cui si divertono solo i bambini, perché è quel momento in cui possono vestirsi con costumi ispirati ai loro supereroi preferiti, ai cartoni animati che amano o a personaggi diversi e coloratissimi, azzardando anche con il make up.

In realtà, Carnevale può essere molto divertente anche per gli adulti, seppur in una luce diversa; certo per i più grandicelli l’idea non è proprio quella di girare per le strade lanciando coriandoli e stelle filanti, ma travestirsi e osare con il trucco può essere comunque un’attività molto piacevole, soprattutto se si decide di partecipare a una sfilata di carri o a uno degli eventi dei Carnevali più famosi d’Italia, da Cento a Viareggio, passando, ovviamente, per Venezia.

Ecco che, proprio come accade per Halloween, anche il Carnevale può rappresentare un’occasione per divertirsi con la fantasia anche per chi ormai ha superato l’infanzia da un po’. Non solo ci si può sbizzarrire con i costumi, ma anche, come detto, con il make up, che generalmente deve accordarsi con il travestimento scelto.

La cosa bella è che in queste occasioni si può esagerare e osare, giocando con colori e sfumature a cui, nella vita di tutti i giorni, non ci si avvicinerebbe. Via libera quindi ai colori fluo, al rosa shocking, ai verde acido, ai blu elettrico, ai brillantini da applicare sul viso e alle ciglia finte chilometriche, oppure agli smokey eyes decisamente marcati, se optate per un travestimento “dark”.

Bandita anche la regola per cui se gli occhi sono molto truccati le labbra devono restare nude (a meno che voi vi sentiate a disagio con il viso molto truccato, naturalmente); la parola d’ordine è “azzardare”.

E per farlo servono, ovviamente, i prodotti giusti: palette, rossetti, blush e accessori per realizzare il vostro make up perfetto. Le inspo possono arrivare da piattaforme come Beautyfool, su cui gli e le utenti recensiscono svariati prodotti per il make up e la bellezza, mentre rispetto ai trucchi da realizzare scrollare sui social alla ricerca di qualcosa che incontri il vostro gusto sembra sempre essere la soluzione migliore.

Ecco quindi alcuni dei make up migliori per questo Carnevale 2024 realizzati da tiktoker e instagrammer.

1. Un trucco molto semplice ma super colorato

2. Make up angelo

3. Gelato

4. Un make up scintillante

5. Sparkling e sui toni del blu

6. Felino

7. Tanto colore e tanta luce

8. Ecco cosa si può fare con l’aiuto di una calza a rete