Charlize Theron: donazione da 1 milione di dollari per l’emergenza Coronavirus

Charlize Theron ha donato 1 milione di dollari per l’emergenza Coronavirus. La donazione è stata fatta attraverso la sua fondazione The Charlize Theron Africa Outreach Project in collaborazione con Entertainment Industry Foundation. Anche l’attrice, come molte star del mondo dello spettacolo, ha dato il suo contributo alla lotta contro il virus attraverso questa donazione. La somma sarà utilizzata per due progetti. La prima parte per aiutare i meno abbienti, e la seconda per potenziare i centri di ascolto e di supporto per le vittime di violenza domestica.

Il comunicato stampa della fondazione specifica che una parte dei fondi saranno destinati alla lotta contro la violenza domestica. Questa somma sarà utilizzata per potenziare i programmi di supporto attraverso l’iniziativa Together for Her. Secondo le stime degli avvocati americani nell’ultimo mese sono aumentate le segnalazioni di abusi domestici, a causa del lockdown forzato. Le donazioni saranno usate per implementare i posti letto negli alloggi e nelle strutture che ospitano le vittime. Charlize, come Rihanna e Angelina Jolie si schiera in favore della lotta contro la violenza domestica durante l’emergenza.

La fondazione della Theron, attraverso il comunicato stampa, ha invitato tutte le donne del mondo dello spettacolo ad unirsi alla causa per aiutare le persone in difficolta. Charlize Theron non è l’unica ad aver fatto una cospicua donazione. Tutte le celebrità si stanno mobilitando attraverso diverse iniziative. DiCaprio, De Niro e il cast di Friends hanno preso parte all’iniziativa All in One Challenge. Rihanna ha fatto una donazione attraverso la sua fondazione e Lady Gaga, insieme a diverse star, ha organizzato il concerto One World: Togheter at Home.