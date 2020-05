Charlize Theron e Luca Marinelli insieme nel cinecomic di Netflix The Old Guard (foto)

Charlize Theron appare insieme a Luca Marinelli nelle prime foto tratte dal cinecomic di Netflix The Old Guard. La produzione della piattaforma infatti vede l’attore romano al fianco della diva di Hollywood. Un altro traguardo per il lanciatissimo Marinelli, dopo i successi tra cinema e tv. The Old Guard uscirà su Netflix il prossimo 10 luglio, e nelle scorse ore sono state condivise le prime foto ufficiali, in attesa del trailer.

Charlize Theron, protagonista del cinecomics targato Netflix, reciterà al fianco dell’italiano Luca Marinelli. Un debutto per entrambi sulla nota piattaforma di streaming, e ancora un passo avanti per l’attore nostrano. Luca Marinelli ha vinto il David di Donatello come Miglior attore non protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot e la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile per Martin Eden. Ora persino un cinecomic al fianco di Charlize Theron.

The Old Guard è tratto dall’omonima serie di fumetti di Greg Rucka, autore del film insieme alla stessa regista, Gina Prince-Bythewood. Nel cast ci sono anche KiKi Layne, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor. La storia racconta di un gruppo di mercenari immortal, guidati dalla millenaria Andy, interpretata da Charlize Theron. Dopo aver combattuto nei conflitti più importanti della storia, si trovano a dover affrontare un’altra creatura immortale, che fa parte dei Marines, che si opporrà a loro. Intanto un’organizzazione criminale sta per svelare la loro vera identità.

Marinelli interpreta un invasore cristiano che si unisce alla banda di Andy, alias Charlize Theron.