Charlize Theron terrorizzata sul set di "Mad Max: Fury Road"

Mad Max: Fury Road, il film girato nel 2015 da George Miller, è ambientato in un futuro apocalittico in cui l’Australia è ormai un paese totalmente deserto e desolato dove tutti lottano furiosamente per sopravvivere.

Pare che l’atmosfera che si respirava sul set fosse angosciante tanto quanto l’ambientazione, stando a quanto ha confessato la protagonista Charlize Theron al New York Times. L’attrice ha rivelato di essere rimasta traumatizzata da quell’esperienza: “La cosa più grande che portava avanti l’intera produzione era la paura. Il mio corpo conserva ancora i ricordi di quel trauma. […] Ero incredibilmente spaventata perché non ho avevo mai fatto niente di simile. Credo che la cosa più difficile tra me e George fosse che lui aveva il film nella sua testa e io cercavo disperatamente di capirlo“.

Come se non bastasse, anche il rapporto tra Charlize e il co-protagonista Tom Hardy era ansiogeno e pieno di tensioni così come lei stessa ha raccontato: “A pensarci ora, non ho avuto abbastanza empatia per capire cosa deve aver provato Tom Hardy nel raccogliere l’eredità di Mel Gibson. Deve essere spaventoso! E credo che a causa della mia paura stavamo alzando delle barriere per proteggerci invece che dirci ‘Questo è spaventoso per te e lo è anche per me. Cerchiamo di essere gentili tra di noi’. In un modo strano stavamo agendo come i nostri personaggi: tutto riguardava la sopravvivenza“.

È della stessa opinione anche Hardy che non nega di essere stato davvero sotto pressione per l’interpretazione del protagonista Max: “Sotto molti punti di vista era troppo per me. La pressione su entrambi a volte era troppa. Ciò di cui aveva bisogno era un partner migliore e forse con più esperienza rispetto a me. Ed è qualcosa che non si può fingere. Vorrei pensare che ora che sono più vecchio e brutto sarei all’altezza della situazione”.