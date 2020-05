Charlize Theron: la tenera foto con la figlia Jackson sul set di Mad Max

Charlize Theron ha pubblicato una foto della figlia Jackson sul suo profilo Instagram. Lo scatto risale al 2015 quando l’attrice era sul set del film Mad Max Fury Road. L’immagine è stata pubblicata in occasione del quinto anniversario dell’uscita del film. Proprio in occasione dell’anniversario, la Theron ha raccontato di essersi sentita molto terrorizzata sul set. Anche il rapporto con il collega Tom Hardy era angosciante a causa di questa situazione.

Lo scatto condiviso dall’attrice mostra Charlize Theron truccata da Fury seduta nella sua macchina. Sul grembo ha sua figlia Jackson teneramente abbracciata a lei. “Sono diventata mamma proprio prima che iniziassimo le riprese. Almeno mia figlia potrà per sempre raccontare di aver trascorso la maggior parte del primo anno della sua vita con me in un impianto di guerra” ironizza l’attrice nel post di Instagram. Charlize Theron ha adottato Jackson nel 2012 e nel 2015 ha adottato la piccola August. Più volte ha dichiarato di sentirsi una mamma single e soddisfatta, non ha bisogno di un uomo accanto per crescere i suoi figli.

L’attrice di Bombshell – La voce dello scandalo ha sempre difeso le scelte di sua figlia. Molto spesso i giornali l’hanno criticata perché permetteva a suo figlio Jackson di vestirsi con abiti femminili. “Non spetta a me decidere chi sono e chi vorranno essere, né dove, nel mondo, riusciranno a ritrovarsi mentre crescono” ha dichiarato la Theron. “Come genitore il mio compito è tutelarli e assecondarli in ogni loro scelta.” Anche lei, come la collega Angelina Jolie ritiene che i figli debbano essere liberi di crescere ed esprimere la loro sessualità in maniera naturale. Shiloh, figlia naturale della coppia Jolie Pitt, è una ragazzina che ama portare i capelli corti e vestirsi con abiti maschili, e preferisce farsi chiamare John.