The Old Guard: il trailer del nuovo film Netflix con Charlize Theron

È stato appena rilasciato il nuovo trailer del film Netflix The Old Guard con Charlize Theron. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 10 luglio 2020. L’attrice sudafricana interpreterà Andy, la protagonista del film. Qualche giorno fa la pagina Instagram del servizio streaming ha pubblicato la locandina ufficiale del film. La pellicola è diretta da Gina Prince-Bythewood e scritta da Greg Rucka. Rucka è anche l’autore della serie di graphic novel illustrata da Leandro Fernandez dal quale prende spunto la trama del film.

Il film racconta la storia di Andy una guerriera al comando di una milizia di mercenari dotata di immortalità che per secoli ha protetto l’umanità. Quando il gruppo viene reclutato per una missione di emergenza i loro poteri verranno esposti. Andy e Nile, interpretata da KiKi Layne, dovranno fare di tutto per proteggere il loro segreto ed evitare che cada nelle mani sbagliate. Il film ricalca in gran parte la graphic novel a cui è ispirato concedendo comunque uno spazio creativo ai produttori e agli sceneggiatori. Per Charlize Theron questo è il primo film prodotto e distribuito interamente da Netflix.

Il cast, come vediamo nel trailer, sarà composto da Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor. Marinelli è l’unico attore italiano presente nel film. Si tratta di un traguardo molto importante per l’attore nostrano. Negli ultimi anni ha collezionato diversi premi tra cui l’ultimo alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2016 ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot.