Charlize Theron: 45 anni da diva

L’attrice sudafricana Charlize Theron è una delle attrici più camaleontiche di Hollywood. Bellezza sofisticata, ballerina classica mancata, modella e attrice, Charlize ha vinto il Premio Oscar per la sua straordinaria interpretazione in Monster.

Attivista e produttrice, la Theron ama lavorare dietro le quinte e al tempo stesso sceglie di interpretare ruoli drammatici, d’azione e romantici come quelli delle commedie. Il suo ultimo film, Bombshell, le è valsa un’altra candidatura agli Oscar.

Mamma single di Jackson e August, l’attrice ha scelto negli ultimi anni di dedicarsi a loro e al cinema, mettendo da parte ogni relazione sentimentale e allontanandosi dall’occhio indiscreto del gossip. I suoi look e il suo stile senza tempo la fanno brillare sul red carpet e dal 2004 è testimonial Dior.

I 45 anni di Charlize Theron

Charlize Theron compie 45 anni il 7 agosto e, dopo un premio Oscar e decine di film di successo, si definisce finalmente felice. Non solo per la sua carriera ma, soprattutto, per la sua vita privata. È mamma single a tempo pieno, il lavoro più bello del mondo come lo definisce lei stessa, e al momento non sente la necessità di alcun compagno.

La Theron ha sempre sostenuto la battaglia sulla parità di genere nel cinema, la lotta contro l’abbandono degli animali e i matrimoni omosessuali.

Charlize Theron: dall’infanzia travagliata allo spot Martini

Charlize Theron è nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica, da Charles, di origini francesi, e Gerda Theron, di ascendenze olandesi. La sua infanzia è stata molto difficile. Spesso lasciata da sola dai genitori, impegnati a lavorare nel podere di loro proprietà presso Johannesburg, all’età di tredici anni è stata mandata in collegio. Ha studiato presso la Scuola Nazionale delle Arti ma, appena quindicenne, ha vissuto un’esperienza traumatica.

Il padre Charles era alcolizzato e diventava ogni giorno più violento. Durante un tentativo di aggressione la moglie lo ha ucciso, davanti agli occhi di Charlize. La donna è stata assolta per legittima difesa ma, quell’evento, ha segnato per sempre le loro vite.

“Mio padre era tanto ubriaco da riuscire appena a camminare quando è tornato a casa con una pistola” ha raccontato anni dopo l’attrice. “Mia madre e io eravamo in camera, appoggiate alla porta, che lui provava ad aprire. Lui ha fatto un passo indietro e ha sparato tre colpi attraverso la porta. È stato un miracolo che nessuno dei colpi ci abbia raggiunto. Per proteggerci, mia madre ha messo fine alla minaccia. Sono felice di avere avuto una madre fantastica che ha fatto di me una donna coraggiosa e mi ha sempre detto di esserne orgogliosa. Non so cosa avrei fatto senza di lei“.

Archiviata questa terribile esperienza nel 1991 vinse un concorso internazionale per giovani modelle a Positano. Decise quindi di trasferirsi in Italia, dove divenne nota per uno degli spot più popolari di sempre, quello del Martini. Era il 1993 e nello spot l’attrice sudafricana, alzandosi dalla sedia, rimane impigliata con un lembo del suo vestito in essa. Camminando il vestitino nero si scuce lentamente, lasciando intravedere un accenno di lato b.

Decise poi di trasferirsi negli Stati Uniti, per inseguire il suo sogno, la danza. Dopo un incidente che non le permise più di ballare, è tornata nel mondo degli spot, questa volta come testimonial di Dior. Il successo fu immediato. Nel frattempo aveva già recitato in diversi film ma la consacrazione era dietro l’angolo con Monster.

Charlize Theron e il cinema: i film che l’hanno resa famosa

Dopo una serie di piccoli ruoli, la notorietà come attrice è arrivata nel 1997 con L’avvocato del diavolo, e con Le regole della casa del sidro del 1999. Ma il vero trionfo è con il film che la fa vincere il suo primo premio Oscar, Monster, del 2003. Vediamo i film più famosi della sua carriera:

L’avvocato del diavolo (1997): al fianco di Al Pacino e Keanu Reeves, Charlize mette in scena la sua prima importante prova recitativa;

(1997): al fianco di Al Pacino e Keanu Reeves, Charlize mette in scena la sua prima importante prova recitativa; Le regole della casa del sidro (1999): film pluripremiato che fa vincere all’attrice il premio come Stella Nascente ai Bambi Awards;

(1999): film pluripremiato che fa vincere all’attrice il premio come Stella Nascente ai Bambi Awards; The Astronaut’s Wife – La moglie dell’astronauta (1999): il primo ruolo da protagonista, al fianco di Johnny Depp;

(1999): il primo ruolo da protagonista, al fianco di Johnny Depp; Sweet November (2001) : Charlize torna al fianco di Keanu Reeves per questa drammatica storia d’amore, nella quale interpreta una malata di cancro;

: Charlize torna al fianco di Keanu Reeves per questa drammatica storia d’amore, nella quale interpreta una malata di cancro; Monster (2003): storia vera della serial killer statunitense Aileen Wuornos, per interpretare la quale l’attrice, premio Oscar per questo ruolo, si è sottoposta a una completa trasformazione del suo aspetto fisico, ed è considerata una delle più grandi performance della storia del cinema;

(2003): storia vera della serial killer statunitense Aileen Wuornos, per interpretare la quale l’attrice, premio Oscar per questo ruolo, si è sottoposta a una completa trasformazione del suo aspetto fisico, ed è considerata una delle più grandi performance della storia del cinema; North Country – Storia di Josey (2005): nuova candidatura agli Oscar e ai Golden Globe, per la storia di una giovane madre che scappa da un marito violento;

(2005): nuova candidatura agli Oscar e ai Golden Globe, per la storia di una giovane madre che scappa da un marito violento; Æon Flux – Il futuro ha inizio (2005): adattamento della nota serie animata fantascientifica di MTV;

(2005): adattamento della nota serie animata fantascientifica di MTV; Biancaneve e il cacciatore (2012): la Theron interpreta la Regina Cattiva in questo adattamento della celebre fiaba, con Kristen Stewart nel ruolo principale;

(2012): la Theron interpreta la Regina Cattiva in questo adattamento della celebre fiaba, con Kristen Stewart nel ruolo principale; Mad Max: Fury Road (2015): per la critica è il miglior film d’azione di sempre;

(2015): per la critica è il miglior film d’azione di sempre; Atomica Bionda (2017): una delle interpretazioni più note della Theron, nelle vesti di una spia del massimo livello dell’MI6 alla vigilia del crollo del Muro di Berlino;

(2017): una delle interpretazioni più note della Theron, nelle vesti di una spia del massimo livello dell’MI6 alla vigilia del crollo del Muro di Berlino; Bombshell (2019): ispirato a una storia vera, racconta dello scandalo che travolse Roger Ailes, presidente e amministratore delegato della Fox, accusato di molestie da numeorsi dipendenti.

Charlize Theron: riconoscimenti, Oscar e nomination

L’attrice ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination durante la sua carriera, culminati con il premio Oscar per Monster. Vediamo i premi vinti da Charlize Theron dagli anni ’90 a oggi:

Premio Oscar : Miglior attrice protagonista per Monster (nomination per North Country e Bombshell);

: Miglior attrice protagonista per Monster (nomination per North Country e Bombshell); Golden Globe : Miglior attrice in un film drammatico per Monster (nomination per Tu chiamami Peter, North Country, Young Adult, Tully, Bombshell);

: Miglior attrice in un film drammatico per Monster (nomination per Tu chiamami Peter, North Country, Young Adult, Tully, Bombshell); Premio Bafta : nomination per Monster, North Country e Bombshell;

: nomination per Monster, North Country e Bombshell; Critic’s Choice Awards : Miglior attrice protagonista per Monster e Miglior attrice per un film d’azione in Mad Max: Fury Road (nomination per North Country, Young Adult, Tully, Bombshell);

: Miglior attrice protagonista per Monster e Miglior attrice per un film d’azione in Mad Max: Fury Road (nomination per North Country, Young Adult, Tully, Bombshell); Festival di Berlino : Orso d’argento per la migliore attrice per Monster;

: Orso d’argento per la migliore attrice per Monster; MTV Movie Awards: Miglior attrice protagonista per Mad Max: Fury Road (nomination per Monster e Atomica Bionda).

La vita privata di Charlize Theron e i due figli adottivi

Seppure oggi l’attrice si definisca single e felice, non sono mancati amori importanti nel suo passato. Per ben otto anni è stata legata all’attore Stuart Townsend con in quale ha vissuto a Los Angeles. Questa è stata certamente la storia più importante della sua vita. Invece, dal 2013 al 2015 Charlize ha avuto una relazione con Sean Penn, subito dopo il divorzio dell’attore dalla moglie Robin Wright.

Charlize Theron ha adottato due figlie afroamericane, Jackson di 7 anni e August di 3 anni. Il figlio maggiore dell’attrice ha scelto di intraprendere un cammino per non essere più un maschietto. “Pensavo fosse un ragazzo fino a quando non mi ha guardato e mi ha detto: ‘Io non sono un maschio’. Aveva tre anni. Così eccoci: ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e voglio vedere crescere serene” ha spiegato la Theron alla stampa, appoggiando completamente la scelta di Jackson.

Charlize Theron, icona di stile: i look e il legame con Dior

Charlize Theron ha conquistato il titolo di attrice più elegante a Hollywood degli ultimi anni, grazie al suo legame indissolubile con Dior. L’attrice è infatti testimonial della linea di profumi del brand da ben 16 anni, quando fu per la prima volta protagonista del noto spot per J’adore.

Charlize resta ancora oggi il volto delle fragranze di casa Dior, alla quale si affida per i suoi look più importanti sul red carpet. Gli abiti sono solitamenti disegnati da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison.

Ma la bellezza della Theron non è data solo dagli abiti. I suoi capelli biondo naturale sono spesso portati corti, a incorniciare il viso. Per la cura della pelle, l’attrice utilizza la crema protettiva contro i raggi UVA e UVB, sia durante la stagione estiva sia invernale.

Per restare in forma, Charlize Theron si affida alla dieta McKeith, un regime detox che prevede acqua calda e limone a inizio giornata, una porzione di verdure crude alla sera, tanti smoothie da gustare come snack durante il giorno e l’eliminazione completa di cibi grassi e alimenti raffinati. Tutto ciò accompagnato da un costante allenamento fisico.

6 curiosità su Charlize Theron

Se volete scoprire ancora curiosità sul conto di Charlize Theron, ecco alcuni aneddoti poco conosciuti sul suo conto: