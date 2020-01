Charlize Theron copre la ricrescita con un bracciale di diamanti

Sul red carpet dei SAG Awards Charlize Theron non è passata di certo inosservata, grazie ad un look scintillante, fatto di dettagli. L’attrice ha scherzato, rivelando di non essere riuscita a tingersi la ricrescita scura dei capelli prima dell’evento, ma questa è stata l’occasione per impreziosire il suo pixie cut con un magnifico bracciale di diamanti della collezione Tiffany Victoria di Tiffany & Co. Il suo hair stylist Adir Abergel lo ha applicato su una minuscola treccia francese lungo la parte centrale, per garantire che i gioielli rimanessero al loro posto.

Visualizza questo post su Instagram Thank you everyone for the overwhelming love and messages about this futuristic look. Here’s a closer look at how I attached that beautiful @tiffanyandco tennis bracelet. Shiny hair with @virtuelabs and diamonds can make anyone happy.💎 #hairbyadir #withvirtue #charlizetheron #dysonhair #dysonprohair Un post condiviso da Adir Abergel (@hairbyadir) in data: 19 Gen 2020 alle ore 6:43 PST

L’acconciatura della Theron è stata molto curata nei dettagli grazie all’esperienza di Abergel, che ha dapprima preparato i capelli dell’attrice con il Virtue Labs Healing Oil, ricco di proteine, lisciando una generosa quantità con le mani dalla radice alle punte. Ha poi scelto la crema Virtue Labs Un-Frizz per ottenere una finitura lucida.

Il bracciale, utilizzato in maniera inusuale, non è stato il solo dettaglio Tiffany & Co sfoggiato dall’attrice, che infatti indossava orecchini con diamanti da più di 11 carati, abbinati a bracciali e anelli di diamanti. La Theron ha completato il suo beauty look in maniera semplice, con un rossetto nude e un ombretto viola, mentre le unghie erano dipinte di nero, in tinta con la gonna e i sandali.