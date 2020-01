Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Jennifer Lopez e Charlize Theron sul red carpet dei Sag Awards 2020

Il red carpet della 26esima edizione dei SAG Awards è stato illuminato da una parata di star meravigliosa! In occasione dell’importante cerimonia di premiazione, celebrities di fama internazionale si sono mostrate in tutto in loro splendore sfoggiando abiti da mille e una notte.

Jennifer Aniston, protagonista indiscussa della serata dopo l’incontro ravvicinato con l’ex Brad Pitt, ha scelto un abito vintage in satin color perla di Christian Dior disegnato da John Galliano. Il vestito essenziale ed elegantissimo le calzava a pennello mettendo in risalto il suo corpo statuario.

Scarlett Johansson non è stata da meno indossando uno scultoreo abito verde acqua di Armani Privè caratterizzato da un profondo scollo a V. Il look era completato da tacchi firmati Stuart Weitzman, una clutch Jimmy Chooe e un paio di splendidi orecchini pendenti di Taffin.

Bellissima come sempre anche Jennifer Lopez, arrivata sul red carpet con il compagno Alex Rodriguez. La popstar e attrice ha indossato un elegante abito nero firmato Georges Hobeika, al quale ha abbinato una clutch di Tyler Ellis e dei tacchi Casadei. Impossibile non notare i suoi gioielli tutti firmati Harry Winston e realizzati in platino, per un valore complessivo di oltre nove milioni di dollari.

Charlize Theron si è dimostrata, invece, maestra di stile come solo lei sa fare. L’attrice ha optato per un completo a due pezzi Givenchy Haute Couture, composto da un top argento a collo alto e una gonna nera con cintura a vita alta. Un abbinamento perfetto che metteva in mostra il ventre piatto e le gambe lunghe e toniche di Charlize. Per l’occasione speciale la diva di Bombshell ha illuminato il suo look con gioielli firmati Tiffany & Co., incluso un filo di gemme luminose lungo l’attaccatura dei capelli.