Charlotte Tilbury, celebre make-up artist, nota per la sua linea cosmetica che regala look da star, ha recentemente realizzato un sogno a lungo coltivato: una collezione di profumi unica nel suo genere. Conosciuta per la sua visione innovativa nel settore della bellezza, Charlotte ha sempre desiderato creare una linea di fragranze che non solo profumasse, ma che potesse anche liberare emozioni, trasportando chiunque in un viaggio sensoriale straordinario.

La nuova linea di profumi di Charlotte Tilbury

La nuova linea di profumi, denominata “Fragrance Collection of Emotions”, è il frutto di una ricerca intensiva che ha coinvolto l’intelligenza artificiale, la neuroscienza e algoritmi avanzati. Questo progetto ambizioso è stato realizzato grazie alla collaborazione con IFF e al loro rivoluzionario strumento chiamato IFF ScentcubeTM. Questo strumento ha raccolto e analizzato dati provenienti da migliaia di individui in tutto il mondo, studiando l’impatto delle fragranze sulle emozioni umane sia a livello conscio che inconscio.

La missione di questa collezione va oltre il semplice profumare: si propone di armonizzare le emozioni attraverso le note olfattive, amplificando stati emotivi positivi e offrendo un’esperienza sensoriale unica.

I dettagli delle nuove 6 fragranze di Charlotte Tilbury

Le 6 fragranze della collezione rappresentano altrettante emozioni universali: Amore, Energia, Serenità, Seduzione, Empowerment e Felicità. Ogni profumo è stato creato con cura e attenzione per trasmettere al meglio il sentimento che rappresenta.

Ad esempio, “ Calm Bliss ” è progettato per calmare i sensi e rinfrancare l’anima. Contiene note di lavanda e bergamotto che inducono per loro stessa natura serenità e tranquillità.

” è progettato per calmare i sensi e rinfrancare l’anima. Contiene note di lavanda e bergamotto che inducono per loro stessa natura serenità e tranquillità. Allo stesso modo, “ Cosmic Power ” è un concentrato di fiducia e forza interiore. E lo fa grazie alla combinazione di pepe nero e cannella che stimolano un senso di potenza cosmica.

” è un concentrato di fiducia e forza interiore. E lo fa grazie alla combinazione di pepe nero e cannella che stimolano un senso di potenza cosmica. “ Joyphoria “, invece, è un’esplosione di gioia e felicità, con il suo bouquet di fiori e agrumi che incanta i sensi e solleva lo spirito.

“, invece, è un’esplosione di gioia e felicità, con il suo bouquet di fiori e agrumi che incanta i sensi e solleva lo spirito. Mentre “ Love Frequency ” avvolge nell’abbraccio dell’amore, con note romantiche di rosa e vaniglia che catturano il cuore.

” avvolge nell’abbraccio dell’amore, con note romantiche di rosa e vaniglia che catturano il cuore. “ Magic Energy ” infonde vitalità e vitalità, con il suo accordo speciale e particoalre di palo santo e bergamotto, che risveglia i sensi e rinvigorisce l’anima.

” infonde vitalità e vitalità, con il suo accordo speciale e particoalre di palo santo e bergamotto, che risveglia i sensi e rinvigorisce l’anima. Infine, “More Sex” vuole incantare con la sua sensualità e seduzione, con una miscela avvolgente di spezie e legni che accendono la passione e l’attrazione.

Quando e dove acquistare i profumi di Charlotte Tilbury

Ogni fragranza è stata formulata con ingredienti naturali e molecole emotion-boosting, che amplificano e potenziano le emozioni desiderate. Grazie a queste creazioni, Charlotte Tilbury ha reso possibile l’impossibile: imbottigliare emozioni e regalare a tutti la possibilità di vivere un’esperienza sensoriale straordinaria.

La Fragrance Collection of Emotions sarà disponibile in pre-order a partire dal 30 aprile esclusivamente sull’app Charlotte Tilbury: Easy Beauty For You!. Dal 2 maggio, invece, sarà in vendita sul sito ufficiale, sull’app, nel Beauty Wonderland (Metaverso) del brand e presso i punti vendita Sephora.

Con questa incredibile collezione, Charlotte Tilbury continua a rivoluzionare l’industria della bellezza, offrendo non solo prodotti di alta qualità, ma anche esperienze che vanno oltre il semplice trucco e profumo, trasformando ogni spruzzo in un viaggio emozionale unico e indimenticabile.