Chiara Ferragni ancora per il sociale.

L’influencer ha voluto dire la sua su gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto la provincia lombarda, pronunciandosi indignata e veramente preoccupata sulle condizioni della sua città.

A quanto pare non è così tutto rose e fiori come sembra, tutt’altro, vi sarebbero diverse soluzioni da prendere, e anche tempestivamente! Servirebbe un vero piano di riqualificazione, che con la giusta ‘spinta‘ potrebbe anche andare in porto in poco tempo.

Non è segreto che sia così affezionata al nostro bel Paese, la sua casa, che tanto viene criticata all’estero.

Insieme a suo marito Fedez non si sono mai risparmiati per salvaguardare il made in Italy e cercare di valorizzarlo, spesso dando voce a tutte quelle problematiche silenti che non riusciamo a vedere.

Non sono solo belli quindi, ma anche bravi, attivi per il sociale e sempre schierati per fare la cosa giusta.

Milano è il punto nevralgico dell’arte, del contemporaneo e di tutto ciò che è bello e di tendenza, la città deve essere salvata… E chi più di un influencer di fama mondiale come lei può farlo?

Ci auguriamo sicuramente che anche questa volta la coppia del momento possa intervenire velocemente, riuscendo a trovare la soluzione più giusta, che sappia far fronte a questo ennesimo disguido tutto all’italiana.