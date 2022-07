Chi è Luciano Carciotto? Viene chiamato il ‘pizzaiolo dei VIP’, ed è una vera e propria icona dell’italianità all’estero.

Sul suo Instagram potrete ammirare scatti con i più famosi divi di Hollywood, tra i quali Johnny Depp, Antonio Banderas e Leonardo Di Caprio.

Una stella tra le stelle insomma, che però non lascia spazio all’immaginazione riguardo la sua opinione sullo scandalo che recentemente ha investito l’Italia, ovvero il costo della pizza del locale di Flavio Briatore.

In un suo recente video caricato sulla sua pagina Facebook, Luciano Carciotto ha palesato la sua opinione in merito allo scandalo Briatore, proprietario dell’incriminato Crazy Pizza a Roma.

Si può pensarla come si vuole di un prodotto lievitato fatto pagare 65€, come dice il pizzaiolo, ma a quanto pare non sono solo gli ingredienti pregiati a decretarne il prezzo.

Infatti, secondo la sua lucida analisi, contribuiscono principalmente le mani di chi l’ha creata, direttamente influenzate da tutto il contesto di realizzazione.

Luciano Carciotto ha veramente ragione? Il web si divide: chi difende la vera pizza povera napoletana, e chi riconosce la qualità degli ingredienti ricercati, che solitamente fanno parte di un mercato di nicchia e molto costoso.

Dopo più di un mese, ancora si è indecisi sul giudizio da prendere in merito a questo difficile argomento, che tuttora non trova risposta.

Luciano Carciotto, con il suo video però, riuscirà a far da pacere e riuscire a mettere tutti di comune accordo? L’impresa non sarà semplice… Staremo proprio a vedere.