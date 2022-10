Top model, produttrice, giudice di America’s Got Talent, Heidi Klum non è famosa soltanto per essere una delle supermodelle più incantevoli della storia recente, ma anche perché è la regina indiscussa di Halloween. Tutto merito dei costumi super originali che da vent’anni a questa parte sfoggia nei suoi leggendari party in onore della festa più terrificante dell’anno. Ecco perché, durante le giornate che precedono la sera del 31 ottobre, la top model tedesca è ancora oggi una fonte d’ispirazione per milioni di donne in tutto il mondo.

Tra i travestimenti più incredibili di Heidi Klum per la festa di Halloween come non ricordare il party del 2006, quando incinta di 8 mesi si trasformò in frutto proibito dell’Eden, andando così a nascondere la pancia in maniera molto originale. Da applausi anche il trucco impiegato nella festa del 2013, quando si presentò ai partecipanti come una vecchia signora. Cosa dire poi del party di Halloween 2015, quando arrivò vestita e truccata come Jessica Rabbit.

Un altra trasformazione leggendaria risale alla festa di Halloween del 2017, quando ebbe l’idea di impersonificare Michael Jackson in Thriller. Tra le altre cose, riuscì perfino a esibirsi nello stesso ballo che rese celebre il video musicale del brano in questione. Ora che il Covid sembra essere finalmente un lontano ricordo, Heidi Klum si appresta a riprendere la tradizione del party di Halloween a distanza di tre anni dall’ultima volta: quale sorpresa riserverà stavolta la top model ai suoi fan?