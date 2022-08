Jennifer Lopez infiamma Capri per l'Unicef per Luisa Via Roma

Ha dato veramente spettacolo ed è stata applaudita da tutti, pazzesca nel suo outfit by Roberto Cavalli e ammirata dalla folla soprattutto per la sua fantastica voce.

Ebbene sì, Jennifer Lopez non ha per niente deluso il suo pubblico, anzi, ha mangiato letteralmente il palco lo scorso 30 luglio a Capri per il noto evento di beneficenza Unicef per Luisa Via Roma.

Un tripudio di colori e ritmi caldi, proprio quelli che tanto la contraddistinguono e che ci fanno ballare ogni sua canzone.

Dopo il matrimonio con Ben Affleck, Jlo sembra proprio rinata, cosa le sarà successo?

Jlo e l’amore: Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Proprio così, dopo una storia travagliata con l’attore finita nel 2005, i ‘Bennifer‘ sono tornati… E finalmente Jlo può vestire i panni della neo-sposina di casa Affleck.

Lei più in forma che mai, il ritorno dell’amore le ha fatto davvero bene.

Dopo un periodo di stop, ha deciso di inaugurare l’anno con un tour mondiale degno di nota, che toccherà i palchi più rinomati d’Europa.

Jennifer Lopez literally on fire!

Non ci aspettavamo una performance così hot!

Con la sua tutina aderente e brillantissima non ha lasciato spazio all’immaginazione, si è riconfermata come una vera e propria leader nella musica.

Stupenda e decisamente al top, ha stregato Capri e la sua piazzetta, diventando anche lei parte della ‘bella vita’ per una sera… E non solo.

Appena arrivata infatti, ha subito fatto parlare di sé, diventando virale su TikTok con il video di ‘that’s amore’, canzone dedicatagli dal personale del ristorante durante una cena in città.

Che sia questo l’inizio di una nuova Jlo?