L’ influencer non si vergogna minimamente delle sue imperfezioni, e anzi, ne fa un vero e proprio vanto.

Perché è questo che devono essere secondo lei, un punto di forza per ripartire da noi stesse, valorizzandoci e riflettendo su come tutta questa ricerca della bellezza ci stia influenzando… E anche troppo.

Giulia De Lellis è sempre stata incline a questi messaggi di denuncia, dichiarando più volte le sue prese di posizione in merito.

Che sia la volta buona che tutte noi incominceremo a capire?

L’acne sul volto sorridente di Giulia de Lellis

Sorridente e serena, Giulia De Lellis si è accettata anche nella sua lotta contro l’acne, che la segue da tanti anni.

Già l’anno scorso aveva parlato di questa ‘fastidiosa problematica’ sul proprio Instagram, ma questa volta ha deciso di prendere una posizione più netta a riguardo.

Dopo tanto tempo finalmente, la giovane influencer (n.d.r 26 anni, classe 1996) ha capito che non basta capire la patologia, ma combatterla con la propria forza, volgendola a proprio vantaggio.

Messaggio decisamente forte per tutte le fans di Giulia de Lellis.

Ebbene sì, è un inno di speranza per tutte quelle ragazze che come lei hanno sofferto, e stanno soffrendo, di un problema insidioso come l’acne che deve essere trattato con dedizione e tanta pazienza.

È il cruccio di molte, troppe, e non deve diventare un deterrente per le nostre vite, secondo le parole di Giulia.

Ce la farà stavolta a convincere anche le più scettiche?

Noi speriamo proprio di sì, dal momento che non c’è cura migliore che amare se stesse…