Justin Bieber fa esplodere il Lucca Summer Festival e annuncia le prossime date italiane

È amato in tutto il nostro Paese, grandi e piccini lo adorano e non stavano nella pelle quando hanno saputo del ritorno in tour del proprio cantante preferito.

Ha deciso di partecipare al Lucca Summer Festival, l’evento musicale che ogni anno si svolge in questo piccolo e splendido scorcio di Toscana.

Proprio ieri, 31 luglio, la serata è stata sold-out… C’eravate proprio tutte, nessuna si è lasciata scappare l’occasione per rivederlo!

Lucca Summer Festival: Justin Bieber in formissima sul palco.

Nonostante le alte temperature, anche Justin ha contribuito a rendere l’ambiente veramente ‘caldo‘…

A petto nudo e tatuaggi in bella mostra, non si è per niente risparmiato per le sue fan, che sono decisamente cadute ai suoi piedi.

Nessuna credeva all’annuncio del suo nuovo concerto in Italia, e invece ci siamo dovute proprio ricredere: un evento organizzato magistralmente dalla regione Toscana, che ha messo a tacere tutti gli scettici.

Justin Bieber, future date nel nostro Paese?

Erano solo rumors a riguardo, ma ora sono diventate certezza: già annunciate le prossime date italiane, e più precisamente a Bologna (Unipol Arena – Casalecchio di Reno), il 22 e 23 gennaio 2023, dando la possibilità a tutte di poterlo vedere.

Il Lucca Summer Festival, infatti, è stato preso d’assalto, pieno di fan e curiosi che hanno deciso all’ultimo minuto di partecipare all’evento.

Justin dopo la sua apparizione sul palco sembrava davvero soddisfatto dell’audience ricevuta…