Alessandra Mussolini nuda sui social, ma è a fin di bene

Alessandra Mussolini si spoglia e pubblica sui social una foto che la ritrae a seno nudo. Non si tratta, però, di una trovata per raccogliere maggiori like e qualche follower in più, ma di un’occasione importante, ossia il progetto Nudi per la Vita incentrato sulla lotta al cancro, in particolare quello al seno. Il progetto, fortemente voluto da Mara Maionchi, ha visto la partecipazione di altre star del cinema e della televisione come Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Corinne Clery, Valeria Graci e Brenda Lodigiani.

Il documentario, andato in onda il 21 e il 22 settembre, ha visto le sei artiste protagoniste esibirsi in un sensuale balletto su un palco gremito di un teatro: il loro compito era quello di eseguire una coreografia sensuale, togliendo un indumento per volta, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica femminile sull’importanza della prevenzione al seno. Padrona di casa, Mara Maionchi che ha mostrato anche il lungo e difficile percorso che ha portato le sei volontarie a esibirsi sul palco in modo perfetto, fra prove e scoraggiamenti.

Non tutte, infatti, potevano vantare una precedente formazione nella danza come quella di Maddalena Corvaglia. Tuttavia le sei donne hanno saputo sorreggersi a vicenda, fare spirito di squadra e combattere la paura del fallimento, tutte caratteristiche che le donne devono poter mettere in gioco quando si combatte una battaglia molto più dura: quella del cancro al seno. Il documentario, quindi, è anche un viaggio nell’universo femminile che sa trovare sempre molte più risorse di quelle che immagina di avere.