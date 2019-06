Cien di Lidl: arriva la linea vegana Pure Olive

Cien di Lidl, nata nel 2016 rivoluzionando il settore del beauty nella grande distribuzione, lancia la linea vegana Pure Olive, perfetta per idratare e nutrire la pelle del viso e del corpo in profondità.

Cien Pure Olive, che si inscrive pienamente nel nuovo approccio beauty&care di Lidl, fatto di qualità e innovazione a prezzi contenuti, ha un pack moderno e accattivante, è realizzata con olio di oliva biologico ed è interamente vegana.

L’olio di oliva alla base della formule è un vero e proprio elisir di bellezza, conosciuto da secoli per le sue proprietà non solo in tavola ma anche nel campo della skin care naturale. A differenza di quanto si possa supporre, l’olio di oliva non unge, non macchia, si assorbe in fretta ed è l’ideale per prendersi cura di tutti i tipi di pelle durante la stagione estiva.

La nuova linea, già disponibile negli store, è una preziosa alleata di bellezza: quattro gli articoli indispensabili per una cura del corpo completa, dalla crema viso alla crema mani, fino al shower gel e alla body lotion. Ecco le proposte della linea vegana Pure Olive Cien di Lidl.

Gel doccia Pure Olive Cien di Lidl

Dopo una lunga giornata in movimento, questo shower gel a base di olio di oliva bio è ideale per detergere delicatamente, rinvigorire il corpo e riequilibrare la pelle naturalmente.

Confezione: 300 ml. Prezzo 1,79 euro.

Lozione per il corpo Pure Olive Cien di Lidl

La lozione corpo è perfetta per nutrire la pelle durante la stagione estiva: grazie alle proprietà emollienti dell’olio d’oliva bio, dona 24 ore di idratazione, aiutando a rendere la pelle liscia e vellutata.

Confezione: 300 ml. Prezzo 2,19 euro.

Crema viso Pure Olive Cien di Lidl

Adatta a ogni tipo di pelle, la crema viso regala un’idratazione a lunga durata e una pelle subito più luminosa. Indicata per un uso quotidiano, può essere applicata non solo al mattino come base per il trucco ma anche prima di dormire, per assicurare un nutrimento intenso durante la notte.

Confezione: 75 ml. Prezzo 2,19 euro.

Crema mani Pure Olive Cien di Lidl

Mani secche e screpolate? Grazie alle proprietà lenitive dell’olio d’oliva bio la pelle, nutrita in profondità, torna in breve tempo visibilmente più morbida e vellutata.

Confezione: 75 ml. Prezzo 1,79 euro.