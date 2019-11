Crema viso al collagene: le migliori da acquistare in farmacia

Insieme all’acido ialuronico e le vitamine, il collagene è fondamentale per combattere i segni del tempo, per questo una buona crema viso al collagene è uno dei prodotti di bellezza consigliati superati i fatidici anta.

I trattamenti per il viso hanno soprattutto la finalità di idratare la pelle e nutrirla in profondità, contribuendo ad arricchirla di sostanze fondamentali per la massima tenuta ed elasticità, oltre che per prevenire e combattere le rughe.

Il collagene è una fibra che, insieme alle fibre elastiche e quelle reticolari è presente nel tessuto connettivo, serve soprattutto a mantenere la pelle elastica e resistente. Con il processo di invecchiamento è normale che il derma subisca un meccanismo di degradazione del collagene e di conseguenza la pelle appare più disidratata, poco tonica e ciò favorisce la comparsa delle rughe. Per questo una buona crema da giorno e da notte dopo i 40 anni dovrebbe contenere collagene o sostanze capaci di stimolarne la produzione.

Ecco le 5 migliori, secondo la redazione, da acquistare in farmacia (o comodamente a casa grazie agli acquisti online)

Gel-Siero Collagene di Resultime

Stimola la rigenerazione cutanea, garantisce una pelle liscia e rimpolpata, per un effetto “pelle nuova” in sole 8 ore. Consente un doppio utilizzo: come siero (mattina e sera prima di applicare la crema giorno o notte) e come maschera (1-2 volte la settimana lasciandolo agire 15 minuti).

Caratteristiche : formula gel ultra fresca con una delicata nuova profumazione al muschio in grado di assorbirsi istantaneamente

: ultra fresca con una delicata nuova profumazione al muschio in grado di assorbirsi istantaneamente Risultati: la pelle è più liscia, più soda, rimpolpata, la sua qualità è visibilmente migliorata.

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

Re-Pulp 3D di Collagenil

Agisce sui tessuti che si presentano vuoti, ridensificandoli e contrastando il cedimento cutane. Grazie all’efficacia della presente crema antirughe di Collagenil attenua le rughe visibilmente e regala alla grana della pelle un aspetto più uniforme.

Caratteristiche : crema antirughe per il viso con un mix di principi attivi ad azione rimpolpante

: crema antirughe per il viso con un mix di principi attivi ad azione rimpolpante Risultati: agisce a più livelli di profondità epidermica per donare al viso la sua naturale armonia volumetrica

Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora

Collagen specialist di Vichy



Crema viso antirughe che unisce tra i più potenti ingredienti di origine naturale per agire su rughe, perdita di tono, contorni meno definiti, colorito spento, discromie legati al rallentamento della produzione di collagene della pelle.

Caratteristiche : grazie alla formula arricchita in Peptidi e Vitamina C le rughe sono levigate e i contorni ridefiniti

: grazie alla formula arricchita in le rughe sono levigate e i contorni ridefiniti Risultati: rinnovamento accelerato. Rughe riempite. Contorni ridefiniti. Colorito uniforme

Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

Cica-Filler di Lierac

Contiene un principio attivo di nuova generazione con un’azione simile al retinolo: il Bakuchiol pro-collagene che stimola la sintesi del collagene I, ma senza i suoi effetti indesiderati. Il complesso vegetale di Alchemilla-Edera-Equiseto aiuta a riparare l’epidermide e ristabilisce la densità del derma.

Caratteristiche : Crema anti-rughe avvolgente formulata per la pelle da normale a secca , la texture morbida e avvolgente si fonde con la pelle

: Crema anti-rughe avvolgente formulata per la , la texture morbida e avvolgente si fonde con la pelle Risultati: le polveri ad effetto soft focus attenuano istantaneamente le rughe e lasciano la pelle radiosa

Prezzo consigliato: 49 euro Acquista ora

Lifct-Structure di Filorga

Crema Ultra-Liftante che tratta in profondità il rassodamento della pelle. La sua texture high-tech combina finezza e comfort per un effetto “bella pelle” e dona una luminosità immediata. L’attivo Plasmatic Lifting Factors è composto di fattori cellulari, collagene e acido ialuronico.

Caratteristiche : texture ultra confortevole ricca e delicata che scivola sulla pelle e nutre, leviga e illumina.

: texture ultra confortevole ricca e delicata che scivola sulla pelle e nutre, leviga e illumina. Risultati: azione rassodante intensiva ed effetto lifting visibile dopo 7 giorni

Prezzo consigliato: 73 euro Acquista ora