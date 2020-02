Come far crescere le unghie: consigli e rimedi

Dopo un intenso periodo di nail art con smalto semipermanente, acrilico o gel, è opportuno capire come far crescere le unghie sane e forti: la nostra redazione ha raccolto consigli e rimedi per questa pausa di bellezza.

Un periodo senza smalto, di trattamenti idratanti e rinforzanti, è fondamentale per unghie deboli e fragili, o proprio per evitare che diventino tali.

Dalla dieta per il potenziamento delle unghie ai trucchi professionali che funzionano davvero, oltre ad alcuni prodotti utili, scoprite come far crescere le unghie più lunghe, più forti, più in salute.

Come far crescere le unghie: i consigli