Spingi cuticole, 5 modelli per una manicure perfetta

Gli spingi cuticole sono strumenti essenziali per una manicure perfetta e, in generale, per unghie curate, in ordine e sane: i modelli in commercio sono più di quanti si possa immaginare. Per questo la nostra redazione ha deciso di dedicare a questo utile attrezzo una piccola selezione, con vari tipi di proposte adatte a tutte le esigenze e i budget.

Chi ama la nail art e segue le ultime tendenze in fatto di unghie e smalti probabilmente sa già di cosa stiamo parlando. Cos’è lo spingi cuticole? Si tratta di un bastoncino dalla punta leggermente ricurva che serve, come dice il nome stesso, a spingere indietro la cuticola, o iponichio, cioè quella membrana di pelle tra l’unghia e il dito, lungo la lunula. Questa operazione è utile affinché emerga una nuova parte di unghia, ed è importante che le cuticole non vengano strappate o tagliate, ma ammorbidite con oli delicati e spinte verso l’interno, per evitare dolorosi danni o, peggio, infezioni.

Lo spingi cuticole può essere in acciaio, in legno, o in gomma, spesso venduto in kit con altri attrezzi utile per una manicure fai da te a prova di estetista.

Ecco i modelli da avere nel beauty case.

5 spingi cuticole per una manicure perfetta

NAILFUN Spingicuticole in acciaio inox

Un prodotto essenziale e solido. Il manico ha due zone con grip antiscivolo, e il materiale, acciaio inox, permette una completa sterilizzazione.

Prezzo consigliato 7,18 euro. Acquista qui

Kit professionale di 3 pezzi in acciaio inossidabile Bezox

Un kit completo in acciaio inossidabile con 3 attrezzi per eliminare le cuticole raccolti in un elegante e pratico astuccio in metallo. Affilati e durevoli, hanno design ergonomico e manico antiscivolo.

Prezzo consigliato 9,78 euro. Acquista qui

Bastoncini di legno arancio Hicarer

Sono i più classici dei bastoncini per le cuticole, i modelli in legno di arancio. Con doppia estremità, una appuntita e una piatta, sono ideali per chi preferisce l’usa e getta. Confezione da 100 pezzi.

Prezzo consigliato 8,99 euro. Acquista qui

Bastoncini Urban Beauty United

Dai colori deliziosamente golosi e in legno naturale, hanno una estremità appuntita per pulire sotto il bordo dell’unghia e una dal taglio obliquo per spingere indietro le cuticole. La punta abrasiva può essere utilizzata per eliminare i residui di pellicine dalla superficie. Confezione da 8 pezzi.

Prezzo consigliato 2,79 euro. Acquista qui

Set per cuticole Frienda

Un kit super trendy in acciaio inossidabile color oro rosa. Comprende spingi cuticole e raschietto per smalto, racchiusi in una bella e funzionale custodia in metallo.

Prezzo consigliato 9,58 euro. Acquista qui